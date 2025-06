L’impresa di Carletti: "Arte tattile per ciechi"

È a Francolino che Cristian Carletti ha dato vita, nel febbraio 2022, alla Graficc Industrial Labels, un’impresa artigiana nata nel pieno del post-Covid, specializzata nella produzione di etichette adesive, opere tattili e soluzioni innovative per l’industria e la cultura. Dopo una lunga carriera come consulente e responsabile commerciale per grandi etichettifici, Carletti ha deciso di mettersi in proprio, occupandosi direttamente di grafica, stampa, amministrazione e progettazione, con il supporto della figlia Giada, studentessa della scuola di cinema Blow Up Academy di Stefano Muroni, prossima al trasferimento a Roma per proseguire nel settore cinematografico.

Nei giorni scorsi, il sindaco Alan Fabbri, ha visitato personalmente l’attività di Carletti, toccando con mano i prodotti realizzati e confrontandosi direttamente con l’artigiano. "In questa piccola realtà di Francolino ho trovato un’eccellenza che unisce tecnica, creatività e inclusione – afferma il sindaco –. Le mani e le idee di Cristian raccontano quanto il nostro territorio sia capace di generare innovazione vera, concreta, applicabile. È un orgoglio vedere un ferrarese lavorare con brand europei e allo stesso tempo contribuire a progetti culturali e sociali così importanti".

L’attività inclusiva nasce dal confronto con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di via Cittadella. Carletti ha personalizzato un sistema di stampa in rilievo su materiale plastico che consente alle persone cieche e ipovedenti di percepire, attraverso il tatto, le diverse parti di un’opera.