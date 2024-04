L’impresa di Giulia: 8mila km in bicicletta

Simpatica, genuina e vera, Giulia Baroncini ha conquistato il folto pubblico presente, ieri pomeriggio nella biblioteca di Codigoro, narrando "Il Viaggissimo – 130 anni dopo, da Trecenta a Chicago in bici". All’incontro anche il sindaco Alice Zanardi, che ha detto "questa giovane blogger è stata straordinariamente coraggiosa a fare un viaggio, in bicicletta da sola di ben 8.000 chilometri, ripercorrendo le tracce di Luigi Masetti, il primo cicloturista. Una ragazza che ha messo in discussione propria vita, compiendo scelte coraggiose che acclarano ancora più la determinazione delle donne che non devono mai sacrificare le proprie ambizioni e sogni". Oltre al primo cittadino alcuni assessori, Massimo Biolcatti della Fiab che ha sottolineato come nella sua associazione le donne sulle due ruote abbiano superato nelle iscrizioni gli uomini e la funzionaria comunale Milena Medici che ha conosciuto Giulia, accomunate dalla passione delle due ruote, e l’ha portata a Codigoro. La giovane 34enne, che parla 5 lingue, con poca esperienza di cicloturismo alle spalle, un trascorso da receptionist in Hotel di lusso a Venezia, è rimasta folgorata dal libro "L’anarchico delle due ruote" di Luigi Masetti, che 130 anni prima aveva fatto lo stesso viaggio ed in sella alla sua bici è partita da Milano fino a Chicago pedalando per 8.000 chilometri. Originaria di Trecenta come Masetti, ha sottolineato come lei si senta quasi la sua "reincarnazione", per i tanti motivi di ispirazione che ha avuto e per le comuni origini e professioni. "In passato la donna non poteva andare in bici perché per gli uomini – ha esordito Giulia – era goffa, brutta grassa e gli causava anche problemi agli organi genitali. Il ciclismo è ancora troppo maschilista e gli uomini avevano dei dubbi sulla mia idea che io non avevo". Ha sottolineato come la bici sia un mezzo di esplorazione del mondo "ma anche di noi stessi. il mio viaggio è durato 5 mesi da giugno a novembre dello scorso anno, percorrendo una media di 80 chilometri al giorno senza fretta come fanno i veri cicloturisti". Infine ha ricordato come gli americani siano un popolo più aperto degli europei che sono più chiusi, facendola dormire nei giardini di casa e ospitandola in casa, gratuitamente, sia per mangiare e dormire. "Attraversare città e culture differenti ci fa crescere. La bici ti fa assaporare il bello che è tanto di questo mondo, gli americani mi guardavano forse più incuriositi che altro, una donna sola in bici. In italia l’attenzione ai ciclisti lungo le strade è molto molto inferiore a quella degli Stati Uniti".

cla.casta.