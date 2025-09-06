L’impresa è compiuta: "Luogo del Rinascimento restituito alla nostra città"

Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, la riapertura di Palazzina Marfisa, dopo due anni e mezzo di lavori (per un importo di più di 1milione e mezzo di euro), ha prima di tutto un significato storico per la città. "Rappresenta un ritorno alla memoria storica e culturale di Ferrara, perché restituisce ai cittadini e ai visitatori un luogo importante per la storia del Rinascimento estense".

Si riapre dopo il sisma del 2012: più di 13 anni dopo. Non sono un po’ troppi?

"Ci sono diversi fattori. Dopo il sisma del 2012 la priorità è stata data agli interventi su edifici strategici e di pubblica utilità, come scuole e strutture pubbliche essenziali. La complessità tecnica e la delicatezza degli interventi di restauro su un bene vincolato, come è la Palazzina Marfisa, hanno richiesto tempi più lunghi di progettazione, autorizzazione e reperimento dei finanziamenti. Non è un caso isolato: molti edifici storici hanno seguito lo stesso percorso, perché il post-sisma ha comportato un lavoro enorme di programmazione e coordinamento tra diversi enti. Oggi, però, con le riaperture in programma, possiamo dire che quel percorso complesso sta dando i suoi frutti restituendo alla città luoghi di grande valore identitario".

Qual è il nuovo volto della Marfisa?

"Il restauro ha unito sicurezza strutturale, rispetto della memoria storica e inclusività: consolidamento post-sisma, restauro di alcuni soffitti e pavimenti, nuovi servizi e impianti, oltre a soluzioni d’accesso esterne e interne. L’allestimento museale poi valorizza il suo carattere rinascimentale e lo rende finalmente accessibile a tutti: una nuova rampa di accesso all’ingresso, soluzioni per eliminare le barriere architettoniche interne… anche l’allestimento è stato pensato secondo criteri inclusivi e sensoriali. Il nuovo percorso accompagna il pubblico alla scoperta della storia dell’edificio e dei suoi protagonisti dal fondatore, Francesco d’Este, fino a Nino Barbantini a cui si deve l’allestimento del 1938".

A tal proposito, le ricordo la polemica sollevata prima dell’estate dal professor Ranieri Varese che ha sottolineato il mancato mantenimento dell’allestimento degli anni Trenta.

"Provo stima per il professor Ranieri Varese, ma sinceramente non ho compreso le criticità che avrebbe riscontrato. Cerco di rendere quanto più comprensibile il nostro operato. La Palazzina fu allestita nel 1938 da Nino Barbantini che acquistò dal mercato antiquario veneziano e ferrarese diversi mobili e oggetti di alto artigianato con lo scopo di evocare un modello di abitazione rinascimentale, in armonia con le decorazioni pittoriche dei soffitti. L’amministrazione ha stanziato 147mila euro per la manutenzione conservativa di tutti gli arredi lignei dell’allestimento museografico di Nino Barbantini, ricollocati nella Palazzina, e per il restauro di tutti i dipinti, le sculture e gli altri oggetti della collezione di Palazzina Marfisa, tra le quali anche il famoso dipinto di Mario Capuzzo realizzato nel 1938 proprio in occasione dell’apertura del Museo. Le modifiche al percorso museale hanno consentito di rendere comprensibile l’operazione novecentesca la cui fisionomia originaria non era già più presente da molti anni, a causa di trasformazioni che nel tempo erano evidentemente state necessarie per ragioni conservative e di sicurezza. Invito il professore, se vorrà, a visitare gli spazi insieme".

Negli anni prima del restauro, la Marfisa non era un luogo così attenzionato dal turismo

"Oggi la Marfisa trova non solo la sua piena fruibilità, ma anche una nuova centralità nei percorsi culturali della città. Grazie alla valorizzazione delle collezioni, ai servizi rinnovati e a un’accessibilità finalmente garantita a tutti, la Marfisa può oggi diventare una tappa stabile dell’offerta turistica di Ferrara, in dialogo con gli altri musei, soprattutto Palazzo Schifanoia, e più in generale, con tutto il patrimonio rinascimentale estense".

Francesco Franchella