L’impresa tra i banchi di scuola "Economia e alunni così più vicini"

La cultura d’impresa sbarca fra i banchi. In particolare tra quelli di tre classi quinte del liceo Roiti nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di commercio e Ja Italia ‘Idee in azione one week’, un nuovo programma di educazione imprenditoriale che si aggiunge ai tanti già diffusi da Junior Achievement, la più grande Ong che si dedica a livello mondiale all’educazione imprenditoriale e finanziaria dei giovani nelle scuole superiori e che, sotto la supervisione della Commissione Europea e del ministero della Pubblica istruzione, in questi anni, ha coinvolto già oltre 400mila studenti italiani ed europei. Le classi costituiranno uno o più team imprenditoriali curandone la gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business, fino al prototipo del prodotto-servizio ideato e sviluppato dai ragazzi. Svolgeranno il loro percorso, articolato in quattro giornate, una per ogni modulo, in parte al Laboratori Aperto dell’ex Teatro Verdi e in parte in classe, lunedì a giovedì prossimi. Si tratta di una importante opportunità per i ragazzi coinvolti, coerente con la scelta che la Camera di commercio di Ferrara ha fatto già da qualche anno, di investire sull’educazione imprenditoriale promuovendo partnership e progetti che avessero come obiettivo quello di sviluppare nei ragazzi, attraverso il fare impresa, quel set di competenze imprenditoriali (es. lavoro di gruppo; risoluzione di problemi; pianificazione; comunicazione in pubblico; etc.) e di cittadinanza attiva, utili per la comprensione di problematiche sociali e ambientali, fondamentali, anche indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. "Progetti come Idee in Azione one week – ha sottolineato il commissario straordinario della Camera di commercio, Paolo Govoni – dimostrano nella realtà che l’Alternanza è scuola a tutti gli effetti, favorendo una maggiore consapevolezza nei giovani circa le loro scelte future, fornendo le competenze, soprattutto trasversali, necessarie per affrontare il mondo del lavoro". "Ora che la recente riforma ha assegnato alle Camere di commercio nuove importanti competenze in tema di alternanza – ha concluso Govoni – il nostro impegno si moltiplica focalizzando l’attenzione su tutti gli attori coinvolti nel processo, con l’obiettivo di favorire un percorso di condivisione ed abbattere le distanze tra le realtà produttiva e scolastica, non sempre allineate".

