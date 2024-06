L’impresa Zoffoli vola: 220 milioni di fatturato

Il successo imprenditoriale di Zoffoli Metalli srl con progetti di economia circolare e sostenibilità. Nei giorni scorsi allo stabilimento di Tamara si è tenuta la presentazione annuale del bilancio d’esercizio 2023 e dei risultati del primo trimestre 2024 della società. Un appuntamento che si è tenuto alla presenza dei principali investitori e gli istituti bancari, assicurativi che collaborano con la società, avvocati e consulenti. Inoltre, erano presenti per Confindustria Emilia area centro Giacomo Pirazzoli, per la Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara Paolo Govoni e per il Comune di Copparo il sindaco Fabrizio Pagnoni. Il responsabile dei servizi finanziari Andrea Mosca ha illustrato la struttura societaria del gruppo Zoffoli e la principale attività consistente nel recupero e riciclaggio dei materiali metallici svolta negli stabilimenti di Tamara di Copparo e Gambettola. Successivamente Stefano Raddi, commercialista della società, ha illustrato i risultati economici del 2023. Zoffoli Metalli ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato superiore ai 220 milioni di euro, un utile netto pari a euro 1,8 milioni e un EBITDA di circa 4,5 milioni di euro. "La società –ha spiegato Andrea Mosca – ha aumentato i livelli di tonnellate movimentate puntando in modo considerevole sulle esportazioni Extra-Ue. Il primo trimestre 2024 evidenzia un risultato ampiamente positivo, sia in termini di redditività e di fatturato, come conseguenza anche dell’aumento delle tonnellate lavorate e movimentate. Si è inoltre evidenziato come la società stia continuando a crescere negli ultimi anni sia dal punto di vista degli indicatori economici sia dal punto di vista organizzativo, consolidando l’obiettivo da sempre perseguito di essere intrinsecamente green e sostenibile". L’azienda negli anni passati ha effettuato investimenti produttivi ricorrendo alle agevolazioni industria 4.0, e ne ha previsto di nuovi anche per il 2024 con industria 5.0. In aprile nello stabilimento di Tamara, è stato ultimato il progetto del laboratorio analisi chimico fisiche dei materiali, tramite l’installazione di un avanzato forno fusorio. A conclusione della presentazione del bilancio, è intervenuto il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che ha pubblicamente ringraziato la famiglia Zoffoli.

Mario Tosatti