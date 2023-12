L’imprevedibile Bahia nella musica di Daniella Firpo

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore) arriva ‘Itaparica’ (Daniella Firpo, voce, Daniele Santimone, chitarra e voce, Tiziano Negrello, contrabbasso, Roberto ‘Red’ Rossi, batteria, percussioni e voce). Itaparica (in tupitamba ‘pietra scintillante’) nasce con l’intento di portare in musica le immagini di vita che rispecchiano la filosofia dell’essere baiano e la quotidianità della gente de cais (gente del molo), segnata da incertezze e imprevedibilità, dove la tragedia viene trasformata in saggezza. La ‘baianità’, pienamente raccontata dal grande Dorival Caymmi i cui principi poetici costituiscono luoghi utopici di una Bahia incontaminata, è stata fonte di ispirazione nelle composizioni del nuovo progetto della cantautrice brasiliana Daniella Firpo. Insieme a Roberto Red Rossi, Daniele Santimone, Tiziano Negrello e altri ospiti, Daniella racconta anche il mare delle contraddizioni e del conflitto presenti nelle pagine di ‘Mar Morto’ di Jorge Amado, attraverso storie di naufragi, amori e misticismo nella Bahia de Todos os Santos, nel confine tra acqua e terra, vita e morte. Imprevedibile come il mare sarà il concerto che promette ospiti a sorpresa.