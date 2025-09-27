L’inaugurazione col ministro Abodi: "Bello partecipare a tutto questo. Darsena, impianto a cielo aperto"

FERRARAIn anticipo sulla tabella di marcia, per salutare personalmente ogni singolo praticante, durante le esibizioni delle diverse discipline che coi loro stand si appoggeranno in questo fine settimana nella Darsena cittadina. L’arrivo del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, viene salutato, attorno alle 16, da tutte le autorità cittadine, politiche e sportive, con in primis il sindaco Fabbri, l’assessore Carità e l’onorevole Malaguti. Poi il prefetto Marchesiello, e per il Coni il delegato Ruggero Tosi, con il fiduciario Coni Mirko Rimessi ad esporre al ministro, nel tour tra i vari stand, le eccellenze e le dimostrazioni dei praticanti di tutte le età. E’ l’antipasto dell’inaugurazione del primo ’Ferrara Sport Festival’, la prima edizione di una quattro giorni di sport a 360 gradi realizzata dal Comune di Ferrara, che assicura un coinvolgimento assoluto di oltre 100 realtà e associazioni sportive del territorio per oltre 200 eventi. Una kermesse di una quarantina di discipline che hanno iniziato ad animare fin dal mattino le piazze e i parchi di Ferrara con eventi di grande spettacolarità, agonismo e divertimento. "Non è la prima volta per me in questa città – sono le prime parole del ministro, in una breve conferenza stampa che ha toccato anche svariate tematiche nazionali –. Sono venuto qui quando ero presidente della Lega di serie B di calcio. Torno oggi con quel ricordo, e con un po’ di malinconia – dice facendo riferimento alle ben note vicende spalline – perchè sono cambiate un po’ di cose. Lo sport però, e il calcio in particolare, consente sempre di rinascere, e mi auguro che la nuova vita del calcio ferrarese possa presto far ripartire tutto e riportare il calcio in questa città ai livelli che merita e che ha vissuto, ai tempi della massima serie.Oggi l’occasione del mio ritorno è ancora più affascinante, per il rapporto con chi organizza lo sport giovanile e quello paralimpico, a cui sono più affezionato. Lo sport di vertice viaggia bene e ci regala soddisfazioni, ma è questo il livello di sport che ha più bisogno di sostegno e vicinanza, partendo dalle scuole e dalla cultura sportiva".Parole ribadite anche successivamente, quando gli si chiede del coinvolgimento della nostra città e di questo evento al debutto. "E’ una prima edizione all’insegna della vivacità – ribadisce Abodi –, vedo tanto impegno anche nell’interpretare le parole della Costituzione, nel riconoscere il giusto valore dello sport per tutti. Questa Darsena è un impianto a cielo aperto, con tanti giovanissimi che giocano e competono. E’ davvero bello esserci e sarà altrettanto bello tornare".Un entusiasmo, quello di Abodi, che non poteva che soddisfare il primo cittadino ferrarese, Alan Fabbri: "Lo ringraziamo per la partecipazione, è un festival in cui la città si sta dimostrando all’altezza di un evento nazionale, con oltre seicento bimbi che sono venuti qui a fare sport. Fino a domani sarà possibile godere di questo ambiente, e siamo molto contenti".