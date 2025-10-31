L’inchiesta a una svolta. Macachi, indagini chiuse. Gli iscritti restano tre

Maltrattamento e uccisione di animali. Sono i reati che la procura ipotizza per gli indagati iscritti nel fascicolo relativo ai macachi custoditi fino a qualche tempo fa nello stabulario dell’università. A pochi giorni dal verdetto della Cassazione che bocciava definitivamente la richiesta di sequestro dei primati, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiuso l’inchiesta. Da quattro iniziali, i nomi sotto la lente della procura sono rimasti tre: la rettrice di Unife Laura Ramaciotti, il docente e direttore del centro di sperimentazione Luciano Fadiga e il veterinario responsabile del benessere animale Ludovico Scenna. L’unica posizione a essere stata stralciata è quella dell’ex rettore Giorgio Zauli, ora uscito dall’indagine.

Come anticipato, la procura contesta due ipotesi di reato. La prima è il maltrattamento di animali. Gli indagati, secondo le ricostruzioni del pm, avrebbero detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura cinque primati (Clarabella, Archimede, Eddi, Cleopatra e Cesare, attualmente ospitati in una struttura all’estero), sottoponendoli a fatiche troppo pesanti per le loro caratteristiche biologiche e costringendoli a vivere in uno spazio inadeguato. Il tutto, puntualizza l’accusa, in assenza di un programma di sperimentazione scientifica autorizzato. La seconda contestazione (stessi indagati) riguarda invece la morte del macaco Orazio, avvenuta nel giugno del 2022. L’animale, secondo la procura, sarebbe stato soppresso senza necessità e con crudeltà (in particolare, senza rispettare il protocollo ministeriale che prevede la sedazione profonda dell’animale). Attualmente, lo ricordiamo, i cinque macachi rimasti in vita non si trovano più nello stabulario di Unife. Nei mesi scorsi, per decisione dello stesso ateneo, sono stati infatti trasferiti in un’apposita struttura nel sud della Spagna. Ora, concluse le indagini, la parola passa ai legali degli indagati, che potranno mettere in atto le loro mosse difensive. In seguito, il pubblico ministero deciderà se proseguire sulla strada del processo con la richiesta di rinvio a giudizio o se archiviare.

Nel frattempo, la notizia della chiusura delle indagini sul ‘caso macachi’ ha suscitato la soddisfazione delle associazioni animaliste, dal cui esposto erano partite le indagini. "Finalmente si potrà discutere pubblicamente della vicenda" si è limitato a commentare l’avvocato David Zanforlini, legale di Animal Liberation e Limav Italia, le associazioni che per prime hanno acceso i riflettori sui primati dello stabulario dell’università. Sugli ultimi sviluppi intervengono anche le associazioni Leal, Leidaa e Oipa, anch’esse persone offese nel procedimento penale scaturito dall’esposto. "Le associazioni – si legge in una nota – seguiranno l’iter procedurale per poter intervenire come parte civile e supportare la pubblica accusa al fine di ottenere giustizia per i macachi che, allo stato attuale, per quanto noto, sono ospitati presso un’associazione in Spagna ma per i quali, nonostante molteplici richieste di aggiornamento, non si è avuto alcun riscontro".