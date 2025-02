L’inchiesta sui cantieri. Subappalti irregolari, in tre ai domiciliari

Ci sono anche i lavori di riqualificazione di una scuola di Ferrara tra le carte dell’inchiesta su subappalti sospetti condotta dalla procura di Modena e arrivata nelle scorse ore a una svolta. Tre soggetti sono finiti ai domiciliari su ordinanza del gip perché indagati per trasferimento fraudolento di valori e subappalto illecito. La misura è stata eseguita dalla guardia di finanza giovedì, nell’ambito di un procedimento penale che vede indagate complessivamente sette persone e coinvolte tre società del settore edile.

Le indagini, riguardanti fatti accaduti tra il 2020 e il 2023, si sono concentrate su un imprenditore di origini campane ma residente da tempo in provincia di Modena, con numerosi precedenti penali principalmente per reati tributari e contro il patrimonio. Ma al diretto interessato vengono contestate soprattutto continue frequentazioni e intrecci economici con appartenenti alla camorra, come evidenziato in più interdittive antimafia emesse dalle prefetture di Bologna e Modena nei confronti di società a lui riconducibili.

L’imprenditore era stato destinatario anche di una misura di confisca di prevenzione di beni emessa dal tribunale di Modena, su richiesta della Dda di Bologna, divenuta definitiva con sentenza della Cassazione nel 2022. Subito dopo l’emissione del provvedimento di confisca, infatti, il diretto interessato aveva fittiziamente attribuito a un prestanome la rappresentanza legale di due società con sedi a Mirandola e Carpi, pur continuando a gestirle come ‘dominus’, proprio per eludere le norme di prevenzione patrimoniale antimafia.

Inoltre una delle società in ballo, con il concorso dell’amministratore di un’altra impresa aggiudicataria di due gare pubbliche d’appalto per la riqualificazione energetica di una scuola in provincia di Ferrara e per l’efficientamento energetico di un istituto in provincia di Reggio Emilia, aveva eseguito in subappalto non autorizzato alcune opere, peraltro in assenza di iscrizione nella cosiddetta ‘white list’ della prefettura, che ne aveva rigettato, sempre nel 2022, l’istanza presentata proprio "in considerazione della accertata sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa".