L’inchiesta sul ‘Mazza’. Lavori allo stadio, iniziato il processo. Oltre ottanta testimoni

A quattro anni e due mesi dal primo sequestro dello stadio Mazza ha preso il via il processo per le presunte irregolarità nei lavori di messa in sicurezza dell’impianto. Cinque gli imputati davanti al giudice Marco Peraro: Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto, Adelino Sebastianutti (in qualità di amministratori di fatto della Gielle Srl e della Pm Group) e Fabrizio Chiogna (collaudatore della curva est).

In aula. Quello iniziato ieri mattina con l’udienza filtro ha tutte le carte in regola per essere un processo-fiume. Sono infatti un’ottantina i testimoni citati dalle parti, tutti accolti dal giudice (anche se non è escluso che nel corso del processo la lista testi possa ‘snellirsi’). Tra le persone chiamate a testimoniare ci sarà anche l’ex direttore generale della Spal Andrea Gazzoli. Fondamentale sarà poi l’ascolto di consulenti e periti, sulle cui relazioni è probabile che si giochi la parte più importante di un processo complesso e fondamentalmente ‘tecnico’.

Primi atti. Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha prodotto alcuni documenti tra cui la convenzione tra Spal e Comune e i vari contratti di appalto e subappalto. Insomma, tutte le carte che riguardano in qualche modo la ‘premessa’ ai lavori di ristrutturazione. L’udienza è stata poi aggiornata al 6 novembre, quando il processo sulle presunte irregolarità durante i lavori al Mazza entrerà nel vivo. I primi a prendere la parola in aula saranno alcuni testi del pubblico ministero. In particolare, attraverso le testimonianze verranno approfonditi i rapporti tra le aziende al fine di chiarire cosa sia successo rispetto ad appalti e subappalti.

Le accuse. Le contestazioni a carico degli imputati sono (a vario titolo) frode nelle pubbliche forniture e falso. Sotto la lente della procura sono finiti i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto tra la Spal 2013 (società concessionaria della gestione e dell’uso dello stadio comunale) e l’amministrazione, proprietaria dell’immobile. Sui lavori al Mazza si sono ben presto accesi i riflettori della guardia di finanza, puntati soprattutto sulla tribuna nord e sulla curva est. L’attività di indagine, lunga e complessa, portò a ben due sequestri di porzioni della struttura e a un complesso intervento per sanare alcune criticità riscontrate dai consulenti.

L’inchiesta. Inizialmente gli imputati erano nove, ma il giudice dell’udienza preliminare ha diviso le strade dei protagonisti di questa vicenda. A fronte dei cinque rinvii a giudizio, a maggio ci sono infatti stati quattro tra proscioglimenti e assoluzioni. Dall’inchiesta sono usciti Alessio Colombi, collaudatore dei lavori della nuova struttura di copertura e adeguamento sismico della tribuna nord e Claudio Di Sarno, legale rappresentante della Di Sarno Engineering & Construction. Il gup ha disposto per entrambi il non luogo a procedere. Assolti infine dalle accuse Giampaolo Lunardelli e Lucio Coccolo , rispettivamente legale rappresentante della Gielle (impresa formalmente subappaltatrice della Tassi Group) e legale rappresentante della Pm Group.

Federico Malavasi