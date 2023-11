L’inchiesta sull’accoglienza. Truffa coi fondi dei migranti. Il pm: "Archiviate le coop, ma atti eticamente riprovevoli"

Le spese per i migranti sostenute dalle varie cooperative e finite sotto la lente della procura sono state chiarite e documentate dalle difese di quasi tutti gli indagati. Per questa ragione, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiesto l’archiviazione delle accuse per dieci dei tredici amministratori finiti sotto inchiesta. Pur non riscontrando condotte penalmente rilevanti, per alcuni di essi la procura ha puntato il dito sull’aspetto etico delle loro condotte.

Ma facciamo un passo indietro. L’indagine sulle cooperative – un secondo filone dopo il primo approdato a processo con i vertici della Vivere Qui – si era concentrata su conti e spese delle società che hanno gestito l’emergenza tra il 2018 e il 2019. L’attività aveva acceso i riflettori su presunte incongruenze tra i fondi pubblici ottenuti e quelli effettivamente spettanti alle varie società. La somma totale ammontava a circa due milioni di euro. Una volta notificato l’avviso di fine indagini, gli inquirenti avevano ascoltato tutti gli indagati. Molti di essi hanno fatto chiarezza sulla rendicontazione presentando una giustificazione delle differenze contestate. Alla luce di ciò, il pm ha ritenuto gli elementi raccolti non sufficienti a sostenere l’accusa.

L’istanza della procura riguarda Angelo Lucio Bruno, rappresentante legale della cooperativa Airone, Paola Castagnotto, legale rappresentante del Centro Donna Giustizia, Antonio Calzavara, associazione Anah, Alessio Calzavara, cooperativa Eccoci, Daria Tassoni, titolare dell’hotel Lupa, Ruggero Villani, legale rappresentante di Matteo 25 e Meeting Point, don Domenico Bedin, dell’associazione Viale K e della Meeting Point, l’ex assessore Chiara Sapigni, legale rappresentante del Gruppo locale monsignor Filippo Franceschi, Nicola Zamorani, titolare dell’agriturismo Torre del Fondo e Adelina De Luca, rappresentante della cooperativa Una Vita da Mediano.

L’atto entra poi nel dettaglio delle varie posizioni. I difensori degli indagati – scrive il pubblico ministero – hanno "più o meno puntualmente" documentato la natura delle spese sostenute, mostrando come fossero destinate a fini pubblicistici o rappresentassero redditività di impresa. Per quanto riguarda alcuni casi, aggiunge però la procura, "si può discutere sotto il profilo etico morale", pur non essendoci elementi tali da configurare il reato di truffa. Per queste particolari situazioni, il pm si chiede retoricamente se sia giusto che, nell’ambito dell’accoglienza migranti, l’imprenditore percepisca grazie ai fondi dello Stato "un reddito mensile superiore a quattromila euro". Oppure se sia giusto che con i medesimi fondi "ristrutturi il suo agruiturismo con piscina annessa e ombrelloni" o "acquisti un’autovettura da 50mila euro" da utilizzare per il trasporto dei migranti. "Sotto il profilo etico morale" è altamente probabile "che si debba rispondere in senso negativo". Tuttavia, conclude il pubblico ministero, nessuna di queste condotte è riconducibile all’ambito del diritto penale. L’ultimo accenno riguarda don Bedin. Secondo Maggioni le presunte incongruenze non sarebbero da ricondurre a un illecito, quanto piuttosto a una "evidente ‘confusione contabile’", legata anche alla pluralità di servizi socio assistenziali gestiti dalle sue cooperative. Ora non resta che attendere l’eventuale opposizione da parte dell’Avvocatura dello Stato, parte civile nel procedimento. Poi la palla passerà al giudice.

Rimangono invece indagati, stralciati in un separato procedimento, Thomas Kuma Atongi e Success Kalu Nganshui entrambi rappresentanti (in momenti diversi) della coop Vivere Qui e Marco Callegaro della coop Un Mondo di gioia.

Federico Malavasi