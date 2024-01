L’incidente e la rabbia. Cade nell’area per cani e si rompe una gamba: "Comune, ora i danni"

Cade in una buca nell’area sgambamento cani, si frattura la caviglia e il legamento del ginocchio, e decide, attraverso il suo legale, di chiedere al Comune un risarcimento danni. La lettera, inviata dall’avvocato di una donna di 61 anni, è partita l’altro giorno. Lei punta l’indice sui disagi delle sette aree di sgambamento cani: "Manca un regolamento e non c’è manutenzione. Le buche coperte dall’erba alta diventano una trappola". E racconta la sua disavventura: "Il 23 settembre ero all’interno dell’area sgambamento con il mio cane Rocco. Comincia a correre e giocare, poi si ferma a fare i suoi bisogni. Così l’ho seguito per raccogliere e tenere pulito il prato. Peccato che nascosta dall’erba ci fosse una buca. Non ho potuto evitare di cadere in modo rovinoso al punto che non riuscivo ad alzarmi. Con il cellulare ho chiamato mio marito e mio figlio, i quali sono accorsi subito. Poi è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Mi si è sbriciolato il piatto tibiale e non sanno se riusciranno ad operarmi. Per ora giro in stampelle. Ho già sostenuto oltre 2mila euro di spese e sono pure disoccupata, così ho deciso di chiedere un risarcimento per lo stato di degrado dell’area di sgambamento che ha causato il mio infortunio".

Le fa eco la consigliera del Gruppo Misto, Anna Ferraresi: "L’incidente della signora è il risultato dell’autogestione delle aree sgambamento cani dove non c’è un regolamento come in gran parte d’Italia, ma tutto è demandato a un gruppo di volontari. Il risultato è una scarsa manutenzione, atti vandalici, buche ovunque, e l’uso sbagliato di questi spazi. C’è gente che staziona dentro le aree per intere giornate quando invece ci dovrebbe essere un ricambio frequente per evitare che i cani concepiscano gli spazi come un loro territorio creando ovviamente litigi fra loro. Non solo. I cancelli restano aperti anche di notte con persone poco raccomandabili che utilizzano le aree per spaccio e altro. Anche la collocazione degli spazi voluta dal Comune è in molti casi sbagliata: le aree sono state poste fra i palazzi con gente che si lamenta dei rumori anche tra le 5 e le 6 del mattino". L’assessore Alessandro Balboni replica: "Se sarà comprovato l’infortunio subito dalla signora, c’è un’assicurazione che coprirà tutto. Le nostre aree sono un modello di gestione".

Aggiunge Simona Mingozzi, una delle volontarie: "Le nostre aree di sgambamento rappresentano un modello di gestione da esportare. In ogni spazio c’è un gruppo che gestisce la situazione. Le polemiche della Ferraresi sono strumentali. La verità è che fin dall’inizio ha deciso che l’autogestione fosse sbagliata cercando di sollevare criticità spesso inesistenti. Lei ha acuito problemi che si potevano risolvere dialogando in modo civile. Le aree sono tenute in modo più che decoroso". Paolo Inglesetti, utente delle aree, è d’accordo: "Vengo da Voghiera per frequentare le aree di Ferrara. Sono tenute molto bene e c’è molta educazione da parte di tutti. Magari le avessimo anche noi".

Matteo Radogna