L’incontro del Movimento 5 Stelle. Voto, Anselmo non scioglie la riserva: "Il Cpr? Lager di Stato, fermiamoli"

"Non sciolgo la riserva sulla mia candidatura, sono qui come avvocato". Ma di politica, Fabio Anselmo, ieri sera al Carlton, ne ha fatta tanta. L’occasione era il convegno dedicato alla pace e ai diritti umani organizzato dal Movmento 5 Stelle, rappresentato in gran numero dal capogruppo in Consiglio, Tommaso Mantovani, il coordinatore provinciale Paride Guidetti e l’eurodeputata Sabrina Pignedoli. La sala è gremita, c’è pubblico anche in fondo "all’aula", come la chiama l’avvocato. Il tema è caldissimo: l’ipotesi di costruire un Cpr a Ferrara, circolata nelle settimane scorse.

Se è vero che il legale non scioglie ufficialmente la riserva (benché alla sua prima uscita da ’politico’), formula un auspicio che, di fatto, traccia una rotta ben precisa. "Il Cpr sarà un tema della campagna elettorale? – chiede retoricamente – Certo, ed è giusto che lo sia: occorre fare una profonda sensibilizzazione su questi posti che non sono altro che lager di Stato". La platea lo premia con un primo fragoroso applauso. Il frasario di Anselmo sa toccare le corde giuste. Si instaura subito un rapporto empatico. Con la prima fila gioca in casa: la capogruppo del Misto, Anna Ferraresi è seduta accanto al segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli. Tanti i militanti dem. C’è Kiwan Kiwan (La Sinistra per Ferrara), poco distante Stefania Soriani (Rifondazione). Insomma, chi ci doveva essere c’era. Le aspettative non vengono deluse, soprattutto quando Anselmo parla della "propaganda di una certa parte politica che descrive i Cpr come un presidio di sicurezza per i cittadini e di legalità. Ebbene, la realtà è tutt’altra: sono luoghi in cui vengono calpestati i diritti delle persone". Non solo. "Potendo derogare, per la costruzione di questi centri, a una serie di normative – qui Anselmo entra nella sua veste di legale – i Cpr spesso si trasformano in affari mafiosi e in grandi occasioni di business per alcune lobby che trovano rappresentanza anche all’interno del Parlamento". Sulla costruzione dei centri l’avvocato punta il dito anche sull’Europa, ma l’arma del fair play verso il (probabile?) competitor Alan Fabbri è quella che gli regala più applausi. "Voglio ringraziare – così Anselmo – il sindaco Alan Fabbri per la solidarietà dimostrata alla famiglia Riberti. Mi ha fatto molto piacere". Dopo aver litigato col microfono, Anselmo cede la parola alla senatrice di Avs, Ilaria Cucchi. "Alcuni – così Cucchi – sostengono che i Cpr siano luoghi realizzati per garantire la sicurezza. In realtà, quelli sono dei non luoghi. In questi centri i diritti degli ospiti – che sono rinchiusi spesso senza saperne il motivo – sono del tutto sospesi. E per una persona che ha fatto della battaglia per la salvaguardia dei diritti umani la sua missione di vita, è del tutto inaccettabile". La riserva non è stata sciolta, è vero. Ma Cucchi e Anselmo sono una squadra che può senz’altro funzionare. Anche in politica.