L’incontro in prefettura. Confronto con gli studenti dopo la ‘cena della vergogna’: "Diciamo ‘no’ alla violenza"

"Un momento di riflessione per far meglio conoscere la storia. Certe definizioni e certi termini spesso vengono usati in maniera superficiale, senza una vera conoscenza del loro reale significato da parte dei ragazzi". In queste parole del prefetto Massimo Marchesiello è racchiuso lo spirito che ha mosso l’incontro che si è tenuto ieri a palazzo Giulio d’Este, alla presenza di una rappresentanza degli studenti universitari e delle superiori. Al centro della chiacchierata l’inchiesta ‘Bravi ragazzi’, che nelle scorse settimane ha sollevato il velo su quella che ormai è nota alle cronache come la ‘cena della vergogna’, una serata a base di cori beceri, insulti a sfondo razziale e alle forze armate e saluti romani. Nei guai 26 ragazzi tra i 23 e i 33 anni, accusati di reati che vanno dall’apologia di fascismo all’istigazione all’odio razziale passando per le minacce e il vilipendio delle Forze Armate. All’incontro, oltre al prefetto, hanno partecipato il neo dirigente scolastico provinciale Giuseppe Foti e una rappresentanza della Consulta provinciale degli studenti degli istituti superiori e del Consiglio degli studenti universitari. L’incontro è nato come momento di confronto tra istituzioni e mondo scolastico per capire dalla viva voce dei ragazzi come essi concepiscano determinati valori nella pratica quotidiana, e non solo quindi con richiamo alle vicende storico-politiche approfondite sui banchi di scuola.

Nel corso del confronto i ragazzi hanno, tra l’altro, evidenziato come in determinate situazioni vissute all’interno delle aule scolastiche il concetto di rispetto della persona sia percepito da taluni come un valore di debolezza, in contrapposizione, invece, ad atteggiamenti di prevaricazione e violenza, ritenuti più funzionali per affermare la leadership all’interno del gruppo e spesso assunti quasi senza una precisa consapevolezza del loro disvalore sociale. A questo riguardo è stato sottolineato come nella realtà di questa provincia, su queste tematiche, siano attivi da anni due importanti protocolli per contrastare fenomeni di bullismo, violenza di genere e devianza giovanile. Sulle tematiche di più stretto interesse per gli alunni delle scuole superiori, un ‘gruppo di esperti’ programma, a inizio di ogni anno scolastico, proposte formative per promuovere la cultura della legalità e cercare quindi di prevenire fenomeni di bullismo e più in generale comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Al termine dell’incontro, le rappresentanze studentesche presenti in prefettura hanno elaborato e condiviso un documento unitario per affermare la ferma condanna degli studenti ad ogni forma di violenza che si ponga in contrasto con i principi costituzionalmente tutelati.

Nel frattempo, continua l’attività investigativa sulla ‘cena della vergogna’. In questi giorni, molti degli indagati si stanno facendo interrogare dagli inquirenti, fornendo la propria versione dei fatti. La linea difensiva più comune è quella di ‘derubricare’ tutto a una goliardata, della quale molti dei partecipanti hanno dichiarato di non essere nemmeno pienamente coscienti. Si attende inoltre l’esito degli accertamenti informatici disposti dalla procura sui cellulari sequestrati. A setaccio le chat e i messaggi, per capire se il deprecabile episodio sia limitato a quella serata o se dietro ci sia qualcosa di più profondo e inquietante da indagare.

