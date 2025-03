L’incubo tra le mura di casa: "Botte e costola rotta dopo la lite". Imprenditrice denuncia il fidanzato

Prima le mani al collo, poi gli schiaffi, le urla e le lacrime. Le avvisaglie c’erano tutte da tempo, ma è stato l’ultimo episodio a spingere un’imprenditrice cinquantenne a denunciare l’allora compagno. In quell’ultima aggressione, stando a quanto raccontato dalla vittima, ha rimediato una frattura a una costola e un trauma cranico, oltre a svariate contusioni e alle non secondarie ricadute psicologiche. È stata l’ultima goccia. Dopodiché la donna, attraverso il suo legale, l’avvocato Vasco Sisti, si è decisa a sporgere querela. Il caso – gestito attraverso la normativa del Codice Rosso – è ora finito al centro di un’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Ombretta Volta. "Intendiamo procedere nei confronti di questa persona in ogni sede, sia penale che civile – è il commento dell’avvocato Sisti –. Vogliamo mandare un messaggio chiaro: chi commette certe condotte deve pagare non solo dal punto di vista etico, ma anche penale ed economico".

Un passo indietro. La vicenda al centro della querela depositata dall’imprenditrice prende le mosse dall’ottobre del 2022. In quel periodo, come spiega la donna, intreccia una relazione sentimentale con l’uomo oggetto della denuncia. Per circa un anno il loro rapporto va avanti senza particolari scossoni fino a quando, nell’ottobre del 2023, le cose iniziano a cambiare. Da quel momento e sino al deposito della querela, la relazione inizia a essere costellata di episodi di soprusi e violenza, che la malcapitata ha ricostruito tra le pagine dell’atto consegnato ai carabinieri. Il primo episodio risale proprio alla fine di ottobre 2023. Al culmine di una lite, stando a quanto raccontato, il compagno l’avrebbe afferrata per il collo, iniziando a sbatterla con forza contro un mobile a vetri. A marzo del 2024, un’altra discussione degenera in violenza. La donna riferisce di aver discusso con il fidanzato in merito a una questione economica. I toni si sarebbero quindi alzati fino a quando lui le avrebbe sferrato uno schiaffo al volto. A fronte di una sua reazione di difesa, l’avrebbe quindi scaraventata sul letto, bloccata salendole sopra con il peso del corpo e riempiendola ceffoni. Ma l’episodio più pesante, sempre stando al racconto della persona offesa, si sarebbe verificato nel settembre del 2024. Nel corso dell’ennesimo litigio, l’uomo le avrebbe rovesciato sul capo una bottiglia di birra per poi spingerla a terra e schiacciarle il volto con un piede. Ma, racconta la 50enne, quello era solo l’inizio. Sempre tenendola a terra, l’avrebbe infine colpita con calci al costato e al capo, provocandole una frattura alle costole, un trauma cranico e numerose ecchimosi (progosi di trenta giorni). Dopo quell’episodio, l’imprenditrice non è più stata disposta a sopportare. Il passo successivo è stato quindi in caserma, dove ha raccontato ai carabinieri quanto, a suo dire, stava subendo tra le mura di casa da parte dell’uomo che diceva di amarla.