L’indagata pronta a chiarire ogni cosa

Rabbia e stupore. Questi

i sentimenti di chi oggi accusa l’avvocatessa e che, all’atto della notifica dei mancati versamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si è visto costretto

a nominare un avvocato

di fiducia e, per potersi tutelare, fare ricorso

alla Commissione tributaria (in atto le sospensive). Nessun commento per ora da parte dell’indagata, la quale da settimane si è messa a disposizione di Finanza e Procura per cercare di chiarire ogni addebito.