Linea di mezzeria sulla Provinciale, l’intervento in estate

"In estate la Provincia traccerà la linea di mezzeria - sulla strada da Codigoro a Lagosanto - dove è possibile farlo". Lo dice in una nota replicando alla richiesta del sindaco di Codigoro Alice Zanardi di tracciare la striscia di mezzeria nel tratto di poco meno di 2 chilometri, della Provinciale nel quale manca e che suscitando apprensione nella popolazione.

"La segnaletica orizzontale lungo la SP53 è stata realizzata nel 2022 - riprende la nota - durante quell’intervento non sì è tracciata la linea di mezzeria, in base al Codice della strada, poiché la distanza tra le linee di margine non lo consentiva".

La Provincia spiega come dopo le osservazioni dei comuni "fu convenuto che in occasione del ripasso periodico della segnaletica si sarebbe cercato, limitatamente ai tratti in cui era possibile, di allontanare le linee di margine, riducendo così la larghezza delle banchine laterali della SP53, per poter tracciare anche la striscia di mezzeria, operazione già programmata per l’estate".

"Spero che - conclude il sindaco di Codigoro - si tracci quella linea nell’interesse della sicurezza di tutti". La richiesta di tracciare la linea era stata sollecitata anche dalle opposizioni con un’interpellanza. In ogni caso, la Provincia aveva già previsto l’intervento rilutivo programmato già da tempo per venire incontro alle richiesta e a una maggiore sicurezza stradale. L’intervento non era stato effettuamento immediatamente proprio perchè il codice della strada non lo permetteva.