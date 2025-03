Linfedema, la giornata mondiale: "Tanti i progressi per curarlo"

Domani si celebra la giornata mondiale del Linfedema, una patologia cronica e progressiva del sistema linfatico che può causare gravi disabilità. Negli ultimi anni i progressi nella diagnosi e nel trattamento del tumore al seno hanno permesso una selezione sempre più precisa delle pazienti candidate alla dissezione linfonodale ascellare, riducendo significativamente il rischio di linfedema dell’arto superiore, una delle principali complicanze di questa procedura. "L’introduzione della chirurgia del linfonodo sentinella, – spiega Paolo Carcoforo, direttore di Chirurgia senologica del Sant’Anna – supportata da tecniche di analisi molecolare avanzate come l’analisi Osna (One step nucleic acid amplification), ha rappresentato una svolta fondamentale, consentendo di identificare in modo rapido e preciso la presenza di metastasi minime ed evitando la dissezione completa nei casi non necessari". L’utilizzo di farmaci a target molecolare e immunoterapia in fase neoadiuvante, prosegue Anna Moretti, medico di Oncologia, "ha permesso una significativa riduzione delle metastasi linfonodali già prima dell’intervento chirurgico, limitando ulteriormente la necessità di una linfoadenectomia ascellare completa". Un ruolo chiave nella gestione multidisciplinare della patologia, conclude l’oncologo Alessio Schirone, "è svolto dal Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per il tumore alla mammella, che garantisce un confronto continuo tra specialisti, favorendo un approccio personalizzato alle cure per una maggiore efficacia terapeutica ed una migliore qualità di vita delle pazienti".