L’infermiera aggredita: “Io, minacciata di ritorsioni. Non c’è più tolleranza, ma non dobbiamo abituarci”

Ferrara, 16 gennaio 2024 – Primo: evitare che il tutto diventi ’normale’. Secondo: lavorare sull’utilizzo del pronto soccorso. Erika Salvioli, prima infermiera al Ps di Cento e oggi responsabile infermieristica e tecnica di Medicina d’urgenza e dei pronto soccorso delle due aziende sanitarie, sa bene cosa vuol essere vittima di un’aggressione in corsia.

Episodi che, in vari reparti e ai danni di tanti colleghi, iniziano a diventare troppi, L’ultimo accaduto a Cona sabato con un infermiere ferito.

Erika, partiamo dall’inizio. Ci racconti cosa le è accaduto.

«La prima volta, 6-7 anni fa quando ancora non c’era tutta questa attenzione sull’argomento, mi trovavo al triage del pronto soccorso di Cento. Mi si avvicinò un uomo sui 40 anni, stanco di attendere il suo turno e con un codice di bassa gravità, e iniziò ad aggredirmi verbalmente: mi dia il suo nome e cognome, l’aspetto fuori. Sappia – mi apostrofò – che qualsiasi cosa mi accada lei è la responsabile. La vengo a cercare».

Come finì?

«Ebbi molta paura, a fine turno alcuni colleghi mi accompagnarono all’auto. Per fortuna non accadde nulla».

La seconda volta?

«Nel 2021 all’hub in fiera, ero infermiera vaccinatrice Covid. Anche in quel caso venne un uomo, mi minacciò: qualsiasi cosa mi succeda la verrò a trovare. Da qui comunque lei dovrà uscire, mi disse. Era un periodo carico di tensioni, decisi di non fare nessuna segnalazione. Purtroppo oggi la violenza verbale è quasi all’ordine del giorno e dopo il Covid ha avuto un aumento esponenziale».

Sta dicendo che vi siete ormai abituati?

«No, affatto. Questo sarebbe il grande errore. Non deve diventare una sorta di assuefazione, bisogna combattere con ogni arma».

Tornando al Covid, voi sanitari da eroi siete passati a ’carnefici’ per qualcuno. Non è così?

«È la triste verità, in giro c’è poca tolleranza. Il mio lavoro consiste nell’essere presente in ospedale per aiutare chi è in difficoltà. E tu che cosa fai, mi aggredisci? Questo crea un grande senso di frustrazione in tutti noi».

Per combattere questa folle deriva, si fa abbastanza?

«Il livello di attenzione delle nostre aziende è alto, la legislazione ha aumentato le pene, esiste inoltre un servizio psicologico per gli operatori. Bisogna aumentare il lavoro sulla sensibilizzazione, parlarne, segnalare, accompagnare l’operatore nella denuncia».

Ed educare sul quando e come accedere al pronto soccorso...

«Chi ha patologie lievi, non vada a intasare i Ps dove troverà altre decine di persone. Le aggressioni quasi sempre avvengono da pazienti con codici di bassa gravità che arrivano in ospedale pensando che il loro problema sia più grave di tutti gli altri».

Oltre alle aggressioni verbali, negli ultimi tempi stiamo assistendo a vere e proprie botte ai sanitari. Cosa fare?

«Il nostro compito è cercare sempre di capire dove sfociano i momenti di tensione e spegnerli sul nascere. Ma non è semplice. Avvertire le forze dell’ordine prima che scoppi qualcosa di grave. Ci sono due tipi di violenza: quella scatenata da pazienti psichiatrici e quella da persone senza patologie che perdono la pazienza nell’attendere. Questo tipo è ben più grave e da condannare».

E che non può e non deve essere tollerato.

«Mai. Noi sanitari siamo essere umani che cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro, quello di aiutare gli altri».