L'Infermiere di Famiglia e Comunità arriva a TresinFesta, info-point in Piazza Italia

L’infermiere di famiglia e comunità (Ifec) approda a TresinFesta – La Fiera di Sant’Apollinare a Tresigallo. In Piazza Itali, nei pressi del Municipio, sabato 8 luglio, dalle 19 alle 23 sarà presente un info-point, dove i cittadini potranno trovare diverso materiale informativo e conoscere meglio il servizio attivo dallo scorso aprile nell’ambulatorio allestito nella struttura in via Verdi, 9 a Tresigallo. Ad operare sul territorio del Comune di Tresignana sono gli infermieri Simona Brina e Paolo Scalambra. Proprio quest’ultimo sarà presente all’info-point, per fornire chiarimenti e rispondere alle domande inerenti l’attività che viene svolta dall’Infermiere di famiglia e comunità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tresignana e dall’Azienda Usl di Ferrara. Si ricorda che il servizio Ifec è aperto al pubblico che non ha un appuntamento (accesso diretto) il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13. Per contattare l’ambulatorio è possibile chiamare il numero 366-6221105, o inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected]