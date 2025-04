L’infermiere di famiglia è realtà: "Per essere più vicini ai pazienti"

A Porto Garibaldi, lunedì scorso, è stata ufficialmente inaugurata la sede del servizio già attivo dell’Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec) in via Teano 5. Quello di Porto Garibaldi rappresenta il presidio principale rispetto alle due sedi secondarie di Lido degli Estensi e Lido di Pomposa. Nel comune di Comacchio, inoltre, è attiva la sede Ifec all’interno della Casa della Comunità.

La Direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini ha evidenziato come "La prossimità deve essere il principio per dare risposta ai bisogni della popolazione: è doveroso rispondere alle necessità individuando il 'setting assistenziale' migliore, aprendosi rispetto ai confini territoriali".

Secondo la Dirigente delle professioni sanitarie del Distretto Sud Est Federica Borghesi, "l’implementazione dell’infermiere di famiglia e di comunità è una scelta mirata a fornire un’assistenza sempre più proattiva e vicina all’utente nel suo contesto di vita quotidiano. La disponibilità sul territorio di più sedi IFeC ci permette di essere sempre più vicini alla comunità, e per questo ringrazio l’amministrazione comunale. La sinergia con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutti gli altri professionisti della sanità consente il superamento delle frammentazioni spesso presenti tra i servizi portando ad una presa in carico del singolo cittadino e della sua famiglia".

Per la direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio, la sede inaugurata lunedì rappresenta "un tassello fondamentale dell’assistenza primaria, un nodo della rete preparato a leggere ed interpretare il bisogno della popolazione, orientandolo all’interno dei servizi sanitari a sua disposizione".

Al tagli del nastro hanno presenziato il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri e l’assessore al Welfare ed ai Servizi alla persona Rosanna Cinti: "Come Amministrazione comunale ci siamo presi a cuore l’impegno, grazie anche alla determinazione e al lavoro dell’assessore al Welfare Rosanna Cinti, di trovare dei locali idonei per portare anche a Porto Garibaldi un servizio che è di collegamento fra la gente e il territorio – ha dichiarato il primo cittadino –. Dobbiamo continuare a collaborare proficuamente con l’Ausl, come fatto fino ad oggi, per portare in questi locali di via Teano 5 anche ulteriori servizi."

Presenti alla cerimonia anche Giovanna Carantoni, coordinatrice Ifec, Monica Botti, Anna Mantovani e Chiara Manzati, Infermiere di Famiglia.

Valerio Franzoni