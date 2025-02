L’inferno senza gravità diventa celestiale. Ai Fluttuanti ’No Gravity Dance Company’

L’inferno senza gravità si specchia divenendo celestiale. E’ il filo conduttorer si "No Gravity Dance Company", uno spettacolo di danza con le coreografie di Emiliano Pellissari, in programma sabato ad Argenta ai Fluttuanti dalle 21. Le donne e gli uomini, terrestri e divini, mortali e immortali, che Dante racconta nella Divina Commedia non sono corpi. Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pesano. Questa intuizione fisica e poetica è il punto di appoggio dal quale prende, letteralmente, il volo l’allestimento di Emiliano Pellisari. Sul palco, sei ballerini fluttuano nell’aria liberi dalla forza di gravità, creando figure surreali.