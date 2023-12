L’influenza di Meloni e le carenze dei nostri lidi

Caro Carlino,

Giorgia Meloni influenzata oltre a non presiedere il consiglio dei ministri dovrà disdire la conferenza stampa di fine anno. Apriti cielo : immediata e sferzante arriva la reprimenda di Giuseppe Conte contro il presidente del Consiglio colpevole di “non metterci la faccia”. Purtroppo, e l’opposizione dovrebbe saperlo, i membri del governo da esseri viventi possono come tutti ammalarsi e durante la stagione invernale beccarsi un’influenza. Trovo quindi fuori luogo l’intervento dell’avvocato del popolo perché se è giustissimo fare opposizione su temi politici è disdicevole accanirsi contro chi ha problemi di salute.

Elio Cataldo

* * *

Caro Carlino,

mi fa piacere leggere che il Comune di Comacchio sia al 25mo posto tra i comuni turistici in Italia. Certamente le presenze incidono però mi chiedo che offerta alberghiera c’e’ ai lidi ? Prendete ad esempio il lido di Pomposa, che aveva un solo albergo in riva al mare ed ora è chiuso e mi pare che anche gli altri lidi non abbiano grandi strutture alberghiere , escluso forse Estensi. E nella classifica hanno valutato il mantenimento del verde pubblico e soprattutto le strade ed i marciapiedi che sono in pessimo stato? Un comune turistico deve essere attento a queste cose.

f. m.