L’inganno del secolo. Giovanni Taurasi e la Gioconda rubata

Al Centro Studið 0532 768208.

Un ricercatore si imbatte in un documento riservato e da storico ricostruisce gli avvenimenti citati realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo. Al capolavoro è particolarmente interessata un’organizzazione segreta attiva nella seconda metà del secolo scorso. L’indagine del narratore si muove sul confine tra ricerca storica e finzione, per raccontare attraverso un romanzo una storia incredibilmente vera. Giovanni Taurasi è ricercatore e divulgatore storico, ha promosso progetti ed eventi culturali, realizzato mostre, allestimenti museali e spettacoli teatrali sulla storia del Novecento. È autore di Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste, Mimesis, 2021, per Unicopli della bibliografia ragionata Antifascismo, 2010 e del volume Intellettuali in viaggio. Università e ambienti culturali a Modena dal Fascismo alla Resistenza (1919-1945), 2009. Ha curato inoltre con altri studiosi gli atti del convegno Sotto il Regime. Problemi, metodi e strumenti per lo studio dell’antifascismo, Unicopli, 2006 e il Dizionario storico dell’antifascismo modenese, Unicopli 2012. Con Carocci ha pubblicato nel 2005 il volume Autonomia promessa, Autonomia mancata. Governo locale e reti di potere a Modena e Padova (1945-1956). L’inganno del secolo, pubblicato per Artestampa nell’ottobre del 2024, è il suo primo romanzo.

Andrea Baravelli è professore associato presso l’Università di Ferrara. Studioso delle organizzazioni politiche e dei linguaggi, fa parte della direzione della rivista di storia contemporanea "Memoria e Ricerca" ed è responsabile scientifico della gestione e valorizzazione del fondo “donazione Paolo Balbo” presso l’Istituto di storia contemporanea di Ferrara. Tra le monografie: La vittoria smarrita. Legittimità e rappresentazioni della grande guerra nella crisi del sistema liberale (Roma, 2005).