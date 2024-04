Linguaggi solidali, una giornata all’istituto Einaudi

L’Einaudi sul palco con ‘I linguaggi della solidarietà’. Si è tenuta nella sala estense l’appuntamento che ha visto protagonisti gli studenti e i docenti dell’Istituto ‘L. Einaudi’ di Ferrara. Si è trattato della presentazione conclusiva dei progetti, realizzati in sinergia con varie realtà del territorio. ‘I linguaggi della solidarietà’ è stato il titolo che sintetizza lo spirito dell’evento con momenti musicali, visive, coreutiche e letterarie. Nel corso della mattina sono intervenuti gli assessori Dorota Kusiak e Cristina Coletti, oltre il dirigente scolastico Marianna Fornasiero (foto), mentre la coordinatrice del progetto è la docente Silvia Venturini. "Si tratta di un progetto innovativo – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – che rappresenta una concreta opportunità di fare inclusione, che offre ai 5 ragazzi con fragilità coinvolti momenti di crescita personale e garantisce loro adeguati spazi di espressione delle loro capacità al fine di superare qualsiasi barriera relazionale, dimostrando che ciascuno ha doti e qualità spendibili. È una giornata preziosa, in cui sono tangibili i benefici che si creano quando le realtà del territorio fanno squadra". Nel corso della mattina presentato ‘Mi fa stare bene la musi ca’ è il progetto che l’Associazione Lo Specchio. I partecipanti, parallelamente agli interventi scolastici, stanno costruendo la band ‘I Musicanti’, che si propone come vera band Inclusiva. Il progetto è sostenuto dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ‘Sonika’.

Mario Tosatti