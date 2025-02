Linguaggio e inclusione, l’incontro in Ateneo. Si parte stamattina

Un linguaggio che accoglie tutti, senza barriere. È questo l’obiettivo di ‘Elementi di comunicazione inclusiva’, il percorso di approfondimento promosso dal corso di Design del prodotto industriale dell’Università di Ferrara in collaborazione con l’ufficio di coordinamento delle politiche per l’inclusione. Oggi, dalle 9.15 al dipartimento di Architettura (via della Ghiara 36) e in modalità streaming, si terranno i primi due moduli dedicati all’analisi di lavoro e buone pratiche di comunicazione che tengano conto dei fattori sensoriali, psicologici e sociali.