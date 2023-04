"L’innovazione genetica, occasione da sfruttare" L’appello di Manca

Tutela della natura e sviluppo sostenibile, educazione ambientale, partecipazione fattiva di imprese e cittadini ad iniziative che promuovano la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di preservare il pianeta da squilibri ed abusi. È questa, per Confagricoltura, la mission della Giornata Mondiale della Terra, evento annuale che si celebra oggi. "L’innovazione digitale e quella genetica, come le Tea, costituiscono il supporto concreto per rendere i sistemi produttivi sempre più sostenibili – evidenzia il presidente di Confagricoltura Francesco Manca –. Sono convinto che sia fondamentale approfondire e valorizzare queste opportunità, così come stanno facendo, o hanno già fatto, altri paesi nel mondo".