L’Inps sbarca a scuola. Educazione previdenziale, un progetto per i giovani

Nei mesi di febbraio e marzo, un funzionario ed una funzionaria della sede Inps di Ferrara – Stefano Miele e Maria Clara Canè – hanno curato, in alcuni istituti scolastici della città, una serie di incontri finalizzati alla promozione della cultura previdenziale presso le nuove generazioni. In particolare, nelle giornate del 5, 6 e 11 febbraio, sono state coinvolte sette classi (terze e quarte) del liceo Ariosto, nelle giornate del 10, 12 e 18 marzo, sei classi (terze, quarte e quinte) delle scuole primarie Manzoni, Alda Costa e Guarini, nonchè una classe terza della scuola media Boiardo del comprensivo Alda Costa.

Gli incontri si inseriscono in un più ampio progetto, denominato ‘L’Inps a scuola’, attivato con protocollo regionale tra Inps e ufficio scolastico, che ha la finalità di promuovere, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della regione, l’educazione previdenziale e di sensibilizzare sull’importanza che il sistema previdenza ha per la collettività nel suo insieme: quelli che hanno un lavoro, quelli che lo perdono, quelli che si trovano in situazioni di difficoltà economica, quelli che non sono più in grado, per motivi di salute o di età, di provvedere economicamente ai propri fabbisogni. Inps non è solo pensioni, ma gestisce ed eroga prestazioni destinate a ogni fascia di età e tipologia di utenza.

Questo progetto, in particolare, ha l’obiettivo di fornire, già a partire dagli anni della scuola, gli strumenti necessari ad agire consapevolmente per il proprio futuro, facendo comprendere come ogni scelta di oggi incida sul futuro lavorativo e previdenziale: la previdenza non è un tema lontano nel tempo, ma un diritto e una responsabilità da perseguire ogni giorno. Il progetto ‘Inps a scuola’ coinvolgerà un vasto numero di studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie nel corso del 2025.

La direttrice provinciale Annalisa D’Angelo dell’Inps ringrazia la preside del liceo Ariosto, Isabella Fedozzi, e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Alda Costa, Antonietta Allegretta, i loro collaboratori e collaboratrici e il corpo docente per l’organizzazione degli eventi e lo spazio riservato a queste iniziative, che hanno visto un’ampia partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti i ragazzi, ragazze, bambini e bambine presenti, che hanno dimostrato interesse e curiosità per le tematiche proposte.