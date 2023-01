L’inquinamento nell’anno più caldo "Una luce c’è, ma il Pm10 resta alto"

di Cristina Rufini

FERRARA

Sul fronte inquinamento dell’aria qualche spiraglio di luce, ma ancora tanta strada da percorrere per giungere a una condizione di tranquillità che, sostanzialmente, in provincia di Ferrara significa ridurre le giornate di sforamento delle emissioni di Pm10 (particolato aerodisperso) che anche nell’anno appena concluso sono state più delle trentacinque che la normativa di settore prevede come limite massimo in un anno. Va meglio, in generale e anche in terra estense, sul fronte delle emissioni di biossido di azoto che sono strettamente legate all’inquinamento da mezzi di trasporto. Ci fa una panoramica sulla situazione attuale, anche rispetto agli anni precedenti al 2022, il responsabile della qualità dell’aria di Arpae, Vanes Poluzzi.

"Va innanzitutto sottolineato subito che la situazione dal 2020 e anche per l’anno che si è concluso ha risentito di variabili legate al clima e al lockdown - spiega Poluzzi - che hanno ovviamente alterato le statistiche. Fatta questa doverosa premessa, andando ad analizzare i dati delle emissioni c’è un aspetto positivo che mi preme evidenziare e che deve essere da sprone a proseguire sulla strada che è stata intrapresa ormai da anni". Poluzzi si riferisce ai livelli di concentrazione di biossido di azoto (strettamente legato al traffico veicolare) che si stanno stabilizzando su valori accettabili. "Si tratta di un traguardo molto importante – prosegue il dirigente di Arpae – perché ci restituisce la fotografia di un obiettivo raggiunto, grazie anche alle scelte che sono state fatte a livello istituzionale, con le limitazioni al traffico per i veicoli particolarmente inquinanti, il maggior ricorso ai mezzi meno inquinanti. Quindi certifica la bontà delle scelte compiute ormai anni fa. Chiudo questo argomento sottolineando l’importanza di proseguire in questa direzione". Risultati che come spiegato dallo stesso Poluzzi non sono legati solo al lockdown e alle limitazioni alla circolazione che ci sono state per più di un anno. "Valori positivi sulle emissioni da biossido sono state registrate anche nel 2022, – aggiunge – anno di piena ripresa post pandemia". Diverso il discorso per quanto riguarda il Pm10, meglio conosciuto come polveri sottili.

"Qui la strada da percorrere è ancora lunga – spiega Poluzzi – e anche in provincia di Ferrara gli sforamenti delle concentrazioni massime consentite per legge sono superiori, per numeri di giorni all’anno, a quelle consentite per legge. E certo le condizioni climatiche di un 2022 assolutamente atipico rispetto agli anni passati, hanno inciso. Basta pensare che il recente anticiclone sub tropicale arrivato nel bel mezzo dell’inverno ha complicato la situazione e favorito il ristagno delle emissioni di particolato primario, e di conseguenza la formazione di quello secondario". Il dirigente di Arpae poi conclude: "Su questo fronte ci sono ancora obiettivi importanti da raggiungere - conclude Poluzzi - e certo le condizioni climatiche diverse potranno aiutare, ma fino a quando non ci allontaneremo dal legame con i combustibili fossili sarà difficile in zone come la pianura padana raggiungere livelli di Pm10 accettabili". Un allontanamento già avviato, ma che presuppone un approccio culturale diverso alle fonti di energia. Presuppone una vera transizione ecologica.