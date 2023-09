L’insediamento dell’esercito. Tra la caserma dei vigili e il Gad: "Qui per la massima sicurezza"

Grandi gocce di pioggia cadono sulle mimetiche dei soldati. Sembra quasi uno scenario da canzone di Bob Dylan. I 15 militari del contingente che è "tornato" a Ferrara sono schierati davanti alla nuova caserma della polizia municipale. Corti di Medoro. L’ospite atteso è il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni. Prima di arrivare, le tappe sono dedicate al confronto con il questore Salvatore Calabrese e il prefetto, Rinaldo Argentieri. Oltre al contingente di militari, è schierato e agghindato anche il plotone di istituzioni. Dal presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani, passando per l’assessore regionale Mauro Felicori, il colonnello dell’Esercito Nicola Perrone e il padrone di casa, comandante della Polizia Locale, Claudio Rimondi. Si aggiusta la fascia tricolore, il vicesindaco e assessore Nicola Lodi. Scambia sguardi di intesa con il sottosegretario. Uno. Poi ancora e ancora. La confidenza tra i due la si deve alle pressioni "quotidiane" che il numero due della Giunta ha fatto sull’esponente del governo dal momento in cui l’esecutivo precedente prese la decisione di ridurre i ranghi dell’operazione Strade Sicure, che portò i dodici militari a lasciare Ferrara. Quella decisione non è mai stata digerita dalle parti del municipio, forte della convinzione di dover "invertire la rotta sul tema sicurezza". Tanto che per il vicesindaco, in realtà, "l’esercito da questa città non se n’è mai andato – scandisce – ma è stata una piccola parentesi di assenza. La cosa da ribadire con forza è che, oggi, non solo siano tornati questi uomini, che rappresentano un presidio fondamentale, ma che sono di più".

Lodi sgombera il campo dalle polemiche e risponde alle critiche che sono arrivate proprio sul fronte della percezione del livello di sicurezza e non solo. "Il fatto che l’esercito sia tornato a Ferrara – prosegue – non è da leggere come una manovra per rimediare al fatto che in città non ci sia sicurezza. Anzi, è un modo per dare man forte alla straordinaria operazione di presidio e contrasto al crimine organizzato portata avanti dalle forze dell’ordine e dagli agenti della polizia locale". Nessuno la nomina, quella zona. È però inevitabile che se ne parli: il Gad. "Un quartiere interno della nostra città – scandisce Lodi – era nelle mani della mafia nigeriana. E questo non va mai dimenticato. Quando ci siamo insediati, questa era la situazione. Ed ecco perché a Ferrara si doveva cambiare direzione. Le operazioni che abbiamo portato avanti in quella zona ci rafforzano nella convinzione di aver imboccato la strada giusta, benché i problemi legati alla criminalità non siano stati risolti ancora". Eppure, dice ancora, "questa città ha pagato un prezzo altissimo per colpa di queste infiltrazioni criminali. Ridare dignità a quel quartiere, poter permettere alle persone, agli studenti e ai turisti di vivere in serenità, è una forma di risarcimento per il danno arrecato negli anni scorsi". E non è un caso che la visita del sottosegretario, si sia conclusa proprio in Gad.