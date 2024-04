L’intelligenza artificiale nel cinema: "Il suo utilizzo nella fantascienza"

Stasera alle 18 nuovo incontro al Caffè Letterario Estense presso il Caffè Centro Storico di Corso Martiri della Libertà. A conclusione del ciclo invernale, saranno presenti Giovanni Mongini e Dino Marsan: due ferraresi esperti di Fantascienza e grafica digitale tramite l’Intelligenza Artificiale: due argomenti di cui parleranno diffusamente. Tra i maggiori specialisti mondiali di Science Fiction, Giovanni Mongini è stato il primo, con la figlia Claudia, a gestire una cineteca specializzata, considerata tra le più fornite al mondo. Ha fondato la “Cineteca Pleiadi”, a Ferrara, divenuta in pochi anni una delle più fornite d’Europa e del mondo per quanto riguarda il cinema di fantascienza. In ambito cinematografico è stato tra gli organizzatori, con Dario Argento e Carlo Rambaldi (suoi amici di sempre) della prima convention di SciFi a Ferrara, lo SFIR (Science Fiction Italian Roundabout) ripetutasi per vari anni. Non si contano i suoi volumi dedicati alla “Storia del Cinema di Fantascienza”, oltre a romanzi e saggi. Illustratore e creativo, Dino Marsan ha vinto nel 2008 il titolo di miglior illustratore di fantascienza italiano. Nel corso degli anni ha realizzato spot e sigle per programmi, creato video con l’ausilio di droni, disegnato fumetti (fantascienza, fantasy, horror, noir), illustrato copertine discografiche (RCA, EMI), grafiche 3D per allestimenti teatrali, illustrato giochi di ruolo e ideato giochi da tavolo. Le più recenti fra le sue molte pubblicazioni sono: “Escape. Alieni e Mutanti: 30 creazioni digitali” (ebook, 2023), la trilogia “Dark Side of Women” (ebook, 2023) e la serie “Fantamondo” (2024), con centinaia di illustrazioni realizzate in simbiosi con l’“Intelligenza Artificiale“. Il curatore della rassegna Riccardo Roversi condurrà l’incontro - in dialogo anche con i presenti - e l’attrice Ilaria Zeri leggerà alcuni testi tratti da recenti pubblicazioni dei due ospiti.

re.fe.