L’interpellanza sul Po di Volano: "Servono controlli alle paratie"

Torna sulle paratie di Codigoro, poste sulle sponde del Po di Volano in caso di piena, il consigliere di opposizione Marco Barboni. Lo fa con un’interpellanza, segnalando in particolare il loro grado di ammaloramento e la presenza di una scala in ferro che ne impedirebbe l’innalzamento. Sottolinea, anche, come sia importante informare su un piano, "qualora sia stato fatto dalla Regione", per valutare dove far defluire l’acqua e scegliere il male minore, rendendo edotti i codigoresi con un incontro pubblico: questo nel caso di una piena del fiume che dovesse attraversare l’abitato codigorese. Il riferimento è alle paratie, disposte su una lunghezza complessiva di oltre un chilometro, di cui Barboni denuncia "lo stato precario", precisando come la competenza sia "della Regione, Servizio Tecnico di Bacino" e chiedendo al sindaco Alice Zanardi che si attivi per un verifica delle loro condizioni e se garantiscono un’adeguata sicurezza. Il primo cittadino ha risposto di essersi già attivata con la Regione per chiedere queste verifiche e garanzie "ancor prima della sua interpellanza - ha detto rivolta al consigliere - col proprio ufficio tecnico. Inoltre proprio per evitare allagamenti nel di piogge intense ha ricordato "come qualche anno fa chiedemmo al Cadf di pulire le caditoie delle fogne e da allora zone del paese che non vengono più allagate come succedeva prima della pulizia". Ha spiegato come inoltrerà alla Regione la richiesta del consigliere di opposizione, mentre sulla scala di ferro "appoggiata sulle paratie" farà "le dovute verifiche per valutare, coi propri uffici, quale determinazione adottare, dopo aver sentito la Regione, cui spetta la competenza sulle paratie, sulla loro manutenzione e funzionamento".

Si tratta di un intervento, unico in Italia, completato una quindicina di anni fa, che prevede come l’innalzamento sia elettrico per le paratie e pompando acqua o aria, per un tratto, all’interno di idroairbag. Un’opera che sconta la naturale usura del legno anche se in alcuni tratti, quelli dove insiste l’idroairbag, non determinante ai fini della sicurezza. "E’ curioso come ogni volta che l’opposizione solleva una questione, il sindaco se ne sia sempre interessata prima di noi, - conclude Barboni - senza mai parlarne o rendere edotti i codigoresi, visto che si parla della loro sicurezza".

c.c.