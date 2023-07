L’intesa Ferrara-Ravenna "Statale 16, il rifacimento sia un chiaro obiettivo"

"Se il governo dovesse dirci di essere disposto a finanziare una sola opera per i nostri territori, non avrei dubbi su cosa rispondere: la Statale 16". Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale ragiona sull’area vasta e punta tutto su un’infrastruttura "della quale il ferrarese e il ravennate non possono più fare a meno". L’occasione è il convegno, organizzato alla Festa de L’Unità di Filo, dedicato proprio ai temi ‘Infrastrutture e territori’. "Speravo di potervi dare con certezza una notizia – dice il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – . Purtroppo ancora certezze non ne abbiamo, ma a seguito di un’interlocuzione con i vertici di Anas possiamo dire che i lavori per il tratto di Statale 16 che passa da Argenta dovrebbero essere in procinto di partire". Per questa linea d’asfalto, ormai diventata un anelito intangibile "stiamo aspettando da 45 anni", riprende il primo cittadino ravennate. Ma ora i tempi sono cambiati e per "evitare il nodo di Bologna", i lavori per la Statale 16 "devono essere individuati come un obiettivo chiaro. Come priorità". Così come prioritaria deve essere la risoluzione del "dramma estivo che si ripropone ogni anno per via dei lavori sulla superstrada Ferrara-Mare", osserva l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano (tra i relatori dell’appuntamento). Quella dell’amministratore di viale Aldo Moro è una visione di prospettiva perché questa due "infrastrutture strategiche" così come "l’autostrada Cispadana" indicano la "visione che abbiamo per il territorio di tutta la Regione: indicano una direzione chiara su dove vogliamo andare". Già, perché il tema delle infrastrutture è nevralgico per immaginare uno "sviluppo e una competitività, ma anche per realizzare le condizioni affinché nuove realtà produttive scelgano di insediarsi sui nostri territori". In questa ottica Calvano non esclude l’ipotesi che la ‘Super’ possa diventare "una strada a pedaggio". Serve efficienza, perché quella strada sarà "sempre più un collegamento fondamentale per raggiungere il porto di Ravenna". Immediato in questa ottica il ‘link’ alla questione della Zona logistica semplificata, che consentirebbe – da Piacenza a Ravenna, passando per Ferrara – condizioni insediative molto vantaggiose per le aziende. Di qui una stilettata al governo. "Abbiamo avuto tutti i via libera – spiega Calvano – nei vari livelli di interlocuzione sui territori e non solo. Manca solo il Ministero, che è in ritardo di oltre quattro mesi". Nella Zls è compresa, per Ferrara, anche l’area del Petrolchimico. "Uno stabilimento industriale fondamentale per l’economia estense – osserva De Pascale – ma a mio modo di vedere dovrebbe essere sempre di più considerato come una cosa sola con quello di Ravenna". Una prova di integrazione tra i due territorio è senz’altro rappresentata dalla fusione delle Camere di Commercio. "Sono sempre stato contrario a questa riforma – ammette il primo cittadino –, non mi piace l’idea della destrutturazione istituzionale. Ma ora che ci siamo fusi, dobbiamo impegnarci affinché il lavoro comune sia il più efficace possibile per entrambi i territori".

Federico Di Bisceglie