’L’inutilità del giorno’, il libro all’Ariostea Le riflessioni poetiche di Riccardo Carli Ballola

Raccoglie le riflessioni poetiche di Riccardo Carli Ballola il libro “L’inutilità del giorno” che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autore Luciano Boccaccini. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Poesie che invitano a chiederci dove sia l’utilità del tempo e, forse, anche di se stessi. "Sto aggrappato all’orlo dei momenti che scivolano via, con lo sguardo fisso a un altro orlo di attimi che restano, su cui sperare che vi sia un senso, un fine al giorno, e non come sembra. Di questo andare avanti indietro, svegliarsi riaddormentarsi, ogni giorno fare aumentare la propria età, non ne capisco l’utilità. Una silloge che riflette, non lascia scampo al futile e, di conseguenza, si rivela necessaria".