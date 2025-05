L’invasione ci costa 3 miliardi: "Teloni e sassi lungo gli argini. Così le nutrie non bucano più"

Tre miliardi di euro, questa la cifra necessaria per avere argini a prova di nutria. Spicciolo più, spicciolo meno. E’ la proiezione di Stefano Calderoni, presidente del Consorzio Bonifica di Ferrara. "Il calcolo considerà oltre 8mila chilometri di sponde se l’intervento dovesse essere fatto ex novo, in realtà (fortunatamente) ci siamo messi avanti. Ormai da tempo procediamo con lavori sugli argini che puntano certo a consolidarli, a impedire frane. Ma anche a renderli ’impermeabili’ alle nutrie". La tecnica, si tratta di una vera e propria opera ingegneristica, prevede che lungo la riva venga realizzato un primo strato con un telone in geotessuto, che poi viene ancorato e coperto con pietre e sassi. "E’ chiaro che dobbiamo fare qualcosa – precisa – per porre un argine alle nutrie e in generale a tutti gli animali che fanno tane lungo le rive, che scavano creando problemi sia alla circolazione stradale, sia a chi lavora in campagna. Le sponde cedono e questo può provocare incidenti, il ribaltamento dei trattori che operano nei campi".

Il Consorzio Bonifica di Ferrara si è mosso già con le ordinanze 5 e 38 della Protezione civile accedendo ai fondi ministeriali previsti dal commissario straordinario per l’alluvione Francesco Figliuolo. Un’altra fetta dei finanziamenti deriva da un accordo tra lo stesso consorzio, da una parte, e Provincia e Comuni dall’altra. "Partecipiamo alla spesa ognuno per il 50% del costo", precisa. In questi anni per sistemare gli argini e procedere con il materiale in geotessuto (fibre sintetiche, solitamente poliestere o polipropilene, utilizzate in ingegneria civile per migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni) sono stati spesi 40 milioni di euro. "La nuova tecnica – entra nei dettagli – garantisce la sicurezza degli argini e la difesa dalle nutrie per almeno dieci anni. Inoltre si tratta di materiale che non compromette la nascita della vegetazione". Bastano alcuni mesi e l’erba conquista di nuovo terreno.

Le nutrie, invasione denunciata con forza della associazioni agricole, secondo alcune stime nella provincia sono oltre due milioni. "E’ chiaro – afferma – che dobbiamo individuare una serie di strategie per riuscire a venire a capo di questo fenomeno. Il prefetto Massimo Marchesiello si è dimostrato da subito molto sensibile al problema, convocando una serie di incontri proprio per capire che fare, per chiedere di fare squadra. Nei prossimi giorni sempre in prefettura ci sarà un altro vertice. Noi stiamo facendo la nostra parte, con un investimento molto consistente. Andare in ordine sparso non porta a nulla, serve una visione strategica, complessiva".