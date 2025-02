L’invasione dei piccioni in centro: "C’è chi li nutre, disagi nei locali"

Sono le cinque del mattino, alcuni bar accendono le luci, preparano la macchina per fare il caffè. Oltre le vetrine quelle due ombre, le tasche farcite di mangime. Le bottiglie di plastica, anche quelle nei tasconi, gonfie di becchime. "Sono in due li vediamo ogni mattina, buttano il cibo ai piccioni". Sabina Tiberi, da 11 anni al banco della pasticceria Dario, ogni mattina spazza via quei mucchietti che restano, sono gli avanzi del pasto del colombi. "Qui sembra di essere a Venezia, in piazza San Marco. Si buttano sui tavoli anche se ci sono i clienti, dobbiamo correre fuori noi per cacciarli. È un’invasione". Un’invasione che comporta non pochi rischi da punto di vista sanitario. Paola Faggioli, responsabile dell’unità dell’Ausl di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, settore che dipende dal dipartimento di sanità pubblica. Racconta: "Abbiamo registrano un aumento costante di segnalazioni proprio per la presenza dei piccioni. Un Comune aveva intenzione di intervenire con mangimi con sostanze che rendono sterili proprio per debellare questo fenomeno". Un rimedio che non ottiene risultati nel lungo periodo, è necessario andare avanti con la ’cura’ – tra l’altro poco gradita agli ambientalisti – per un lungo periodo per avere risultati di un certo rilievo. "Si rifugiano – riprende – negli stabili disabitati, abbandonati".

Una battaglia condotta a colpi di ramazza. Raccontano Joanna Bagorio e Mariagrazia Cecaro, due dipendenti del bar Giori, un’istituzione nel mondo del panino che si affaccia in piazza Savonarola, la statua che sembra ammonire severa. I piccioni che si appollaiano sulla testa. "Planano sui tavolini, sfiorano con le ali anche i volto degli avventori. Li affrontiamo con la scopa, a volte con lo spruzzino per lucidare il ripiano. Volano via, qualche minuto, e sono ancora qui. È una tortura per chi vuole bersi un aperitivo in santa pace, gustarsi anche solo un caffè". Un aumento esponenziale che si è verificato soprattutto negli ultimi mesi. "È sbagliato buttare cibo a questi volatili, si abituano, affollano la piazza e le strade. Alla fine i piccioni aspettano che quei due con le tasche gonfie si facciano vivi. Perché non vengono multati".

Gaetano Trevisi è il direttore dell’unità operativa complessa di Sanità Animale dell’Ausl. Opera nelle campagne. Anche qui il numero dei volatili è aumentato. "Sì, raccogliamo numerose segnalazioni – dice –. Ci chiamano gli agricoltori, chiedono che si intervenga. Noi facciamo prima alcuni controlli. È fondamentale che vengano osservate quelle che possiamo definire buone pratiche. Sbagliato dare da mangiare ai piccioni, devono essere chiusi gli anfratti nei casolari, nelle stalle, in modo da impedire che possano entrare, nidificare sotto travi e tetti. Se queste regole elementari vengono osservate allo diamo il via libera alla richiesta di intervento avanzata dall’agricoltore".

Come si procede? Con il disco verde dell’Ausl i sindaci emanano un’ordinanza per l’abbattimento dei piccioni con sparo. Si formano squadre di coadiutori – sono i cacciatori, sempre pronti a mettersi a disposizione della comunità – che entrano in azione con i fucili al loro fianco le guardie provinciali guidate dalla comandante Roberta Artioli. "Una volta i piccioni finivano cotti sulle nostre tavole, adesso non più. È uno dei motivi dell’aumento della popolazione di questi volatili", precisa Trevisi. Ne sanno qualcosa Ennio Occhiali, titolare del ristorante ‘Cusina e Butega’, e i suoi dipendenti. "Anche noi ogni mattina troviamo mucchietti di grano, affrontiamo i piccioni con ramazze, li allontaniamo. Ma quelli sono sempre qui". La piazza, un banchetto.