L’invasione delle zanzare "Estate lunga e alluvioni, esplosione di esemplari Il virus del Nilo in anticipo"

di Federico Malavasi

Estati più lunghe e calde, piogge violente, alluvioni. Le condizioni ideali per il proliferare delle zanzare. Un’invasione che in molti sul nostro territorio stanno (letteralmente) provando sulla propria pelle. Soprattutto dopo l’inondazione che ha interessato la Romagna e, in parte, la zona sud-est della nostra provincia. A fare il punto della situazione zanzare (e del conseguente rischio di trasmissione di malattie come il West Nile) è Claudio Venturelli, entomologo sanitario dell’Ausl Romagna (nel riquadro).

Venturelli, in queste settimane è sembrato di essere invasi più del solito dalle zanzare. Cosa sta succedendo?

"I problemi più grossi sono stati causati dall’ondata di maltempo e dall’alluvione. Hanno creato molti ristagni d’acqua, facendo emergere popolazioni di zanzare con una forte ‘esplosione’ iniziale. Ora la situazione si sta riducendo. Sono stati predisposti piani straordinari di disinfezione nelle aree a maggiore rischio, ma ci vorrà ancora un po’ prima che il tutto si stabilizzi".

L’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha lanciato un allarme riguardante il cambiamento climatico e il rischio di creare condizioni favorevoli per specie di zanzare invasive come Aedes albopictus e Aedes aegypti. Cosa ne pensa?

"I cambiamenti climatici stanno portando a inverni inesistenti, fatto che allunga il periodo di sopravvivenza delle zanzare. Non c’è più un freddo tale da ucciderle o da ridurne l’attività. Riescono quindi a superare l’inverno e, se sono infette, mantengono la loro azione. Per quanto riguarda la Aedes aegypti, la più pericolosa perché ‘competente’ nella trasmissione di febbre gialla, Dengue e Zika virus, non è mai stata rilevata in maniera stabile in Italia perché non è in grado di superare l’inverno europeo".

Quali altre zanzare possono trasmettere malattie dalle nostre parti?

"La Culex pipiens (la zanzara comune, ndr) trasmette il West Nile, mentre la zanzara tigre può portare Dengue e Chikungunya, oltre a essere competente per gli Zika virus".

Capitolo West Nile, si sono già registrati i primi casi?

"I primi segnali della circolazione del virus ci sono già, anche se non ancora negli umani. Dalle nostre parti è stata trovata la prima gazza con West Nile. Ma a giugno è abbastanza normale. Il vero punto è un altro".

Quale?

"Che i primi segni del virus in Italia si sono avuti già a maggio, a Catania e in Piemonte. Negli anni passati non si era mai presentato così in anticipo. L’aspetto positivo è che abbiamo un sistema sensibile, in grado di intercettarlo e controllarlo mettendo in atto varie azioni".

Il Ferrarese è sempre ‘capitale’ delle zanzare?

"Di solito è l’area in cui si manifestano prima, oltre ad essere la più colpita. Nella zona di Comacchio, in particolare, si trova la Aedes Caspius, tipica delle zone paludose".

Quali consigli si sente di offrire ai ferraresi?

"Non sono solo i Comuni che devono agire per contrastare le zanzare, anche i cittadini devono fare la propria parte",

In che modo?

"Innanzitutto impegnandosi a ridurre il ristagno d’acqua, eliminando sottovasi o contenitori che si posso riempire rapidamente, soprattutto con questi acquazzoni sempre più tropicali. Ogni ristagno è un potenziale focolaio. Come mi piace dire, ‘quando l’acqua ristagna, per la zanzara è una cuccagna’".