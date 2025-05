L’inverno demografico. Abitanti in età da lavoro, il calo supera il 6 per cento

L’inverno demografico raggiunge temperature sempre più rigide. Una contrazione di nuovi nati e un generalizzato invecchiamento della popolazione che ha, tra i suoi effetti più devastanti, una fortissima riduzione della manodopera disponibile. Con tutti gli scompensi ad essa connessi. Basta pensare che, fra dieci anni, il nostro territorio perderà qualcosa come tredicimila persone nella fascia d’età compresa fra i 15 e i 64 anni. È uno dei dati più significativi che emergono dall’ultimo report elaborato dal centro studi Cgia.

A livello regionale, la nostra provincia si conferma maglia nera in termini di saldo demografico negativo: dopo di noi Ravenna (con una perdita di poco più di diecimila persone), poi Rimini (con un calo di circa novemila unità) e Reggio Emilia (con un saldo negativo di oltre tredicimila persone che, però, rapportato alla demografia reggiana è molto meno impattante rispetto a quello ferrarese). La provincia, in Emilia-Romagna ma anche a livello nazionale che perderà meno abitanti in questa fascia d’età è Parma (che si colloca al 107esimo posto della classifica). Il delta negativo sarà di appena 1.755 persone pari a un -0,6%. In termini percentuali, Ferrara perde il 6,3%. Una percentuale considerevole, benché inferiore a quella registrata a livello nazionale, pari al 7,8%. Allargando lo sguardo emerge che, nel lasso temporale di due lustri, in Italia mancheranno qualcosa come tre milioni di persone in età da lavoro.

Una prospettiva ben poco rassicurante, che peraltro porta con sé riverberi profondamente negativi che impatteranno pesantemente anche sugli equilibri economici, produttivi e sociali del Paese. "Chi spera in un’inversione del trend demografico rischia di rimanere deluso – si legge nel report della Cgia – poiché non esistono misure efficaci in grado di modificare questa tendenza in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, nemmeno il ricorso alla manodopera straniera potrà risolvere completamente la situazione. Di conseguenza, dobbiamo prepararci a un progressivo rallentamento del Pil. Va inoltre considerato che una società con una popolazione sempre più anziana e meno giovane dovrà affrontare un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni molto negative anche sui nostri conti pubblici". In questo quadro, a soffrire maggiormente degli effetti dell’inverno demografico, saranno le piccole e medie imprese. "Molte aziende, in particolare quelle di piccole dimensioni, saranno costrette a ridurre gli organici a causa dell’impossibilità di procedere ad assunzioni – si legge nel report –. Per quanto riguarda le medie e grandi imprese, invece, la problematica potrebbe risultare meno rilevante: grazie alla possibilità di offrire salari superiori alla media, orari flessibili, benefit e pacchetti significativi di welfare aziendale, i giovani presenti sul mercato del lavoro tenderanno a preferire le realtà più strutturate piuttosto che le piccole e micro imprese che solo in piccola parte sono in grado di erogare tali benefici".

Al contrario, si legge nelle conclusioni dello studio, "il settore bancario potrebbe essere tra i pochi a beneficiare di alcuni effetti positivi: grazie a una maggiore inclinazione al risparmio rispetto alle altre coorti anagrafiche, la popolazione anziana potrebbe incrementare il valore economico dei propri depositi, favorendo così le istituzioni creditizie". Insomma, non c’è da stare allegri.