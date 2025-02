"L’inverno è finito, addio alle stagioni"

La studentessa universitaria Alessia Andreolli non ha dubbi: "Si tratta di una situazione assolutamente anomala, che persiste da alcuni anni. L’inverno non è più come una volta e l’esempio sono questi giorni con temperature insolite per il periodo". Il ragionamento di Alessia Andreolli si allarga sulle possibili cause: "Sicuramente anche tutti noi dovremo fare la nostra parte, ma è una situazione che permane da decenni. Sarebbe buona cosa riuscire a diminuire l’inquinamento globale che influisce sull’atmosfera. Tra questo sicuramente l’utilizzo in maniera esasperata delle auto, sarebbe consigliato nelle città

salire sui mezzi pubblici o magari andare a piedi".