L’investimento si rivela un bluff. Truffa sul web da 34mila euro

4 ott 2025
MATTEO RADOGNA
Copparo, dopo aver conosciuto una ragazza sui social, un 47enne viene convinto a fare un bonifico. Riceve anche una telefonata dal un falso maresciallo e, quando capisce, scatta la denuncia ai veri militari.

Chatta per mesi con una ragazza su Facebook, poi lei cerca di convincerlo a effettuare un corposo investimento. "Sono una professionista, fidati. Ti chiamerà anche il maresciallo di Copparo per convincerti della bontà dell’investimento", con queste parole la ragazza ottiene la fiducia del 47enne. A confermare le parole della donna, il finto maresciallo che, con una telefonata, rassicura l’uomo. A questo punto, il 47enne fa un bonifico da 34mila euro a favore della ’professionista’. Poche ore dopo capisce di essere stato truffato e chiama i veri carabinieri di Copparo. Si rende conto di essere finito in una trappola. I militari riescono in qualche modo a bloccare l’operazione. E scattano le indagini per risalire alla truffatrice.

È accaduto nelle settimane scorse a Copparo: un 47enne, dopo aver conosciuto una ragazza sul social network Facebook, è stato persuaso dalla stessa donna a effettuare un investimento. L’uomo ha deciso di utilizzare una parte dei sudati risparmi di una vita, per un importo pari a 34mila euro. La donna lo ha convinto che l’investimento lo avrebbe reso addirittura ricco in poco tempo. E che la stessa operazione era stata effettuata da un cittadino autorevole di Copparo: nientemeno che il maresciallo di Copparo, il quale ha pure telefonato all’uomo per confermare la veridicità della storia della donna. Peccato fosse un falso carabiniere. Da qui la truffa si è concretizzata e per poco non andavano in fumo la bellezza di 34mila euro. Ora si attende che la truffatrice o truffatore venga denunciata.

