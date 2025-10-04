L’investimento si rivela un bluff. Truffa sul web da 34mila euro

Chatta per mesi con una ragazza su Facebook, poi lei cerca di convincerlo a effettuare un corposo investimento. "Sono una professionista, fidati. Ti chiamerà anche il maresciallo di Copparo per convincerti della bontà dell’investimento", con queste parole la ragazza ottiene la fiducia del 47enne. A confermare le parole della donna, il finto maresciallo che, con una telefonata, rassicura l’uomo. A questo punto, il 47enne fa un bonifico da 34mila euro a favore della ’professionista’. Poche ore dopo capisce di essere stato truffato e chiama i veri carabinieri di Copparo. Si rende conto di essere finito in una trappola. I militari riescono in qualche modo a bloccare l’operazione. E scattano le indagini per risalire alla truffatrice.

Matteo Radogna