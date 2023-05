Lione-Barcellona, i volti di Bruce

Oltre cento foto che testimoniano una storia musicale legata al mito di Bruce Springsteen compresa tra Lione 1981 e Barcellona 2023, prima tappa del tour europeo che approderà a Ferrara il 18 maggio. Promotore dell’esposizione – al laboratorio aperto ex Teatro Verdi – è l’associazione Music Road, col patrocinio del Comune, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale, insieme a Apt Emilia-Romagna e Barley Arts, col sostegno di una decina di realtà private. Firma gli scatti Maurizio Cavallari, storico fan del rocker e fotografo amatoriale con oltre cento concerti del rocker all’attivo.

Il simbolico taglio del nastro di ha ospitato anche un live del talentuoso Leo Meconi, 19 anni, che, giovanissimo, suonò sul palco con Springsteen nel 2016 e una performance di Marco Sgarbi del Teatro Ferrara Off. "Cavallari è un artista che conosce e ha immortalato ogni singolo gesto, ogni singolo sguardo, ogni singolo movimento di Springsteen, in giro per il mondo, dai tempi della macchina fotografica a 36 pose, quando scattavi senza le anteprime, a quelli del digitale", ha spiegato l’assessore Marco Gulinelli. "Questo è il culmine di un percorso iniziato nel 2020, e non è solo una mostra fotografica ma un evento culturale", ha precisato il presidente di Music Road Alessandro Zecchi. Un evento culturale che si unisce all’esposizione ‘a cielo aperto’ aperta da pochi giorni tra la rotonda Foschini e i portici del Teatro Comunale di Ferrara con immagini del live performer internazionale Giovanni Canitano. Il pubblico, anche straniero (le didascalie sono tradotte anche in inglese) potrà ammirare gli scatti e percorrere il tracciato di visita al primo piano dell’ex teatro Verdi, in un percorso circolare. "Tutto è iniziato dalla passione, qui abbiamo provato a raccontare oltre 40 anni di storia. Sono passate epoche, all’inizio trovare i biglietti, organizzare i viaggi, era cosa ben diversa", ha detto l’autore, raccontando anche quando a New York, nel 2000, consegnò libri di Ferrara al tour manager di Springsteen, con l’obiettivo di presentare la città come sede di un concerto. "Perché l’idea di portare a Ferrara un concerto del Boss è un tentativo che abbiamo sempre inseguito ed oggi è realtà: non nascondo che quando Bruce urlerà dal palco il nome di Ferrara il cuore avrà un enorme fremito di emozione". "Abbiamo voluto generare un effetto immersivo, accogliendo i visitatori con gigantografie (quella all’ingresso rappresenta un bagno di folla di Springsteen nella tappa parigina del tour 2012), per poi proporre nell’anello della sala immagini di formato standard, fino a tappezzare le stanze di fine percorso con foto di piccole dimensioni, unite a biglietti e testimonianze di concerti in tutto il mondo e a particolari effetti di luce", ha raccontato Alice Marzola, architetto dello studio Around project di Ferrara, che si è occupata di allestimento. Le immagini sono narrate con testi di Massimo Pedriali, che propone una rilettura personale dei personaggi delle canzoni del Boss, "mmaginando le loro vite di tutti i giorni dopo lo spegnimento delle luci della ribalta, andando oltre la musica, quando la puntina si stacca dal disco”. L’allestimento rimarrà aperto fino al 21 maggio ed è disponibile al pubblico tutti i giorni, a ingresso gratuito: sabato e domenica negli orari 17,30 - 22, durante la settimana dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si arricchisce il calendario di eventi musicali della rassegna Waiting for Bruce. Il 12 maggio, alle 21 allo Skottadito di via Boccaleone, 26, salirà sul palco Giacomo Zatti e la sua band. Zatti, musicista, cantante e attore di musical, docente in Amf, darà il proprio contributo in musica in ‘preparazione’ all’evento del 18 maggio.