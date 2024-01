Lions al lavoro per gli alberi sulla ciclabile

BONDENO

Attrezzi e vanghe per piantare alberi e creare l’ombra sulla pista ciclabile di via Rolando Malaguti. Ieri un gruppo di soci del Lions club Bondeno, avvolti dalla nebbia di gennaio ma pensando al sole dell’estate, erano nello spazio verde, sulla circonvallazione della zona ovest, impegnati a collocare trenta piante, tra gelsi e prunus. In due anni hanno piantato qui 130 alberi completando così tutto il percorso della nuova ciclabile che negli anni sarà completamente all’ombra. "Abbiamo ultimato il percorso di via Malaguti – spiega Giuseppe Cavallini - . Abbiamo piantato trenta nuove piante e ne abbiamo sostituite una decina che avevamo piantato lo scorso anno ma si erano seccate. Abbiamo messo a dimora gelso e prunus, intervallati l’uno dall’altro di circa cinque metri. Come Lions crediamo molto in questo progetto internazionale che ci unisce al nostro territorio. Di fatto ci siamo anche divertiti". Al lavoro sul tappeto verde del prato che scorre parallelo alla ciclabile, c’erano i soci: Giuseppe Cavallini, Adelmo Guandalini, il presidente Pier Polo Mazzucchelli, Giuseppe e Stefano Negrini, Roberto Bregoli, Marco Giatti, Luca Sarti l’esperto che ha individuato gli alberi da sostituire dello scorso anno e Luigi Gessi. "C’è una bella pista ciclabile, molto frequentata, che va ombreggiata – ha detto il presidente del Lions Club Bondeno Pier Paolo Mazzucchelli -. Si inserisce nel Service internazionale ‘Tre alberi per salvare il pianeta’. Se è vero che nel mondo ci sono un milione e mezzo di soci Lions vuol dire che ci saranno 4 milioni e mezzo di alberi in più. Abbiamo fatto la nostra parte". Gli attrezzi messi a disposizione da Bregoli e Negrini.

cl.f.