Lions, Campi nuovo presidente: "E oggi parleremo di pace"

BONDENO

Sarà Anna Campi il presidente del Lions di Bondeno nella prossima annata lionistica. Riceve il testimone da Pier Paolo Mazzucchelli. E’ stata eletta dai soci, nei giorni scorsi, all’unanimità e porta una folata di forza, di gentilezza e di professionalità unite da sempre ad una grande attenzione per il territorio e un impegno attivo nel mondo del volontariato. E’ la terza donna al vertice del Lions locale, dopo Chiara Maronati e Gisella Rossi, in 55 anni dalla fondazione del gruppo.

"Vi ringrazio della fiducia che avete riposto in me – ha detto - . L’avevate proposto già da qualche anno e adesso è arrivato il mio turno". Intanto oggi è tempo di ‘Lions Day’, sui passi della Solidarietà senza confini che unisce tutti i paesi e vive dell’entusiasmo e dell’attenzione dei giovani. L’appuntamento è nell’aula magna dell’Ict Bonati di via monsignor Gardenghi, alle 10. E’ qui che si terrà il convegno "La pace: musica, parole e immagini". Introdurranno l’incontro, alla presenza degli studenti, il dirigente Luca Maiorano e l’attuale presidente del Lions di Bondeno Pierpaolo Mazzucchelli. Chiara Bolognesi, presenta la mattinata, dove la testimonianza del fotogiornalista Ugo Panella, si alternerà alle note del gruppo Dark Eyes. "Panella parlerà ai ragazzi – spiega Mazzucchelli – di cosa significhi vivere in zona di guerra in un momento dove purtroppo gli scenari di guerra sono aperti". In questa occasione il Lions, premierà i vincitori del concorso ‘Un poster per la pace’.

Tra gli ultimi service di grande rilevanza portati a termine dal Lions di Bondeno c’è stato il Progetto Martina, l’ambulatorio di prevenzione che i è concluso in questi giorni negli istituti superiori incontrando 40 ragazzi e a Badia Polesine incontrando ben 112 ragazzi. Ha lo scopo di spiegare ai giovani l’importanza della prevenzione.

Claudia Fortini