Lions Club, le iniziative per il 58esimo anno, tra ricerca e solidarietà

Nei giorni scorsi ha preso il via il cinquantottesimo anno sociale del Lions Club Copparo. Fondato infatti nel 1967, il sodalizio copparese fa parte della Associazione Internazionale di solidarietà da oltre mezzo secolo. Durante la bella cerimonia, il neopresidente Nicola Zucchini ha tracciato brevemente un profilo del Club e tratteggiato le linee di un anno che si preannuncia ricco di eventi e services. Il Lions Club – come spiegato dal presidente – si muoverà come sempre su più fronti: sono già stati fissati alcuni appuntamenti che in parte consolidano quanto fatto nelle annate passate, come il convegno sulla ricerca oncologica che si terrà in collaborazione con A-Rose, la raccolta di rifiuti abbandonati, affiancando Plastic Free, a Jolanda di Savoia, e la giornata dedicata agli screening su vista e udito. A queste iniziative si assommano alcune novità come ‘Lo Zaino Sospeso’, una raccolta di beni destinati agli studenti che non possono permettersi l’acquisto di materiale scolastico, e il convegno in collaborazione con i Carabinieri, dedicato ai metodi per prevenire le truffe.