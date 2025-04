’Lions day’ col service gratuito

In sintonia con i club di tutta Italia, oggi i Lions copparesi festeggeranno il "Lions Day" a Copparo. E lo fanno a modo loro, offrendo un service gratuito aperto a tutti. Infatti, l’associazione copparese scende in campo ancora una volta a favore della comunità: nell’atrio comunale e nel piazzale antistante l’antica Delizia, dalle 9 alle 13 si effettueranno screening gratuiti su vista, udito e diabete a chiunque si presenti. Per tutta la mattina i soci, aiutati sia da professionisti amici che dall’Avis di Copparo, offriranno gratuitamente test e forniranno informazioni sul diabete, proveranno la vista e l’udito di quanti vorranno approfittare di questa occasione. Il Club, che raduna soci anche dai Comuni limitrofi e che opera nell’ex mandamento Copparese, prosegue così nel suo percorso. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, verranno raccolti occhiali usati.