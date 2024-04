Lions Day, convegno dedicato al tema della sostenibilità

In occasione del Lions day, oggi in Camera di Commercio alle 10 si terrà il convegno a titolo “La Sostenibilità e lo sviluppo del domani” aperto a tutta la cittadinanza. Il convegno, sponsorizzato dai Lions Club della sesta zona distrettuale, cercherà di spiegare il concetto di sostenibilità e dei 3 pilastri che la sostengono per un futuro migliore. Il termine “Sostenibilità “ è di fatto una parola sulla quale sostanzialmente tutti concordiamo che sia indispensabile e necessaria. Il convegno cercherà di definire il concetto di sostenibilità e dei sui obiettivi, al termine del convegno sarà offerto un rinfresco per i partecipanti preparato dalla Cooperativa sociale Lo Specchio.