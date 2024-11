Lions, donazione al centro ’Il Faro’. Un centinaio di puzzle per gli ospiti

Dopo la lotteria di beneficenza che ha permesso il ripristino della caldaia della canonica di San Martino, una nuova dimostrazione di sensibilità e altruismo promossa dal Lions Club di Codigoro, che ha appena rinnovato le proprie cariche. Qualche giorno fa il riconfermato presidente Marco Mastellari e alcuni soci, si sono recati presso il centro socio riabilitativo "Il Faro" sempre a Codigoro, dove hanno donato un centinaio di puzzle che verranno utilizzati per le attività ludiche dei diversamente abili che vi vengono assistiti. Il rinnovo delle cariche, oltre alla riconferma del presidente, presso il resort Oasi Bianca, ha visto la nomina di Roberto Cavalieri a cerimoniere, Mario Veronesi tesoriere e Vincenzo Orsini segretario. Il centro socio riabilitativo codigorese conta 35 ospiti, dei quali 11 residenti e 24 diurnisti, ovvero che trascorrono la giornata al Faro per poi la sera essere riportati nelle proprie famiglie. Il dono dei puzzle è stato estremamente gradito poiché ne disponevano di alcuni che, essendo sempre quelli, avevano perso di attrattività per gli ospiti. Grande la loro gioia nel vedere nuove opportunità di trascorrere del tempo assemblando i pezzi dei quasi cento puzzle donati, per formare nuove immagini. Un esercizio che, come hanno sottolineato alcune operatrici della struttura, stimola molto le attività manuali e cerebrali di molti ospiti, consentendo loro anche di trascorrere dei pomeriggi in attività molto utili.

cla. casta.