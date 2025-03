Lions, entrano tre nuovi soci

Durante una bella serata dedicata alla scoperta delle acque minerali, grazie all’idrosommelier Nicola Marchetti, tre nuovi soci si sono aggiunti al Lions Club Copparo. Si tratta di Carlotta Masina, Elisa Turra e Filippo Mari, che hanno ricevuto la spilla di appartenenza al mondo lionistico dalle mani di Cristiano Balduzzi, presidente della zona nella quale è ricompreso anche il Club Copparese.

"In un momento nel quale non sembra facile trovare ricambi nel mondo del volontariato – evidenziano dal sodalizio copparese –, ben tre persone decidono di far crescere numericamente il Club che da oltre 50 anni si adopera per il bene delle comunità di Copparo e dintorni. Anche quest’anno stanno proseguendo le campagne di prevenzione dedicate alla vista, al diabete, all’udito, oltre alle collaborazioni con le scuole, alle donazioni per la ricerca di cure anti-tumorali, il Lions Club Copparo ha appena devoluto una forte somma che servirà per acquistare un macchinario da dedicare agli screening - e tante altre iniziative a favore del territorio."