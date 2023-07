Lions in campo per la solidarietà "Sosteniamo il trasporto anziani"

Un riconoscimento a chi ogni giorno opera nel volontariato per aiutare le persone più fragili. In occasione delle celebrazioni del Patrono di Santa Bianca San Pietro Apostolo, il Lions Club di Bondeno, dopo aver partecipato alla santa messa davanti alla chiesa dove stanno per essere completati i lavori e alla cena di beneficenza per la parrocchia, ha donato il service di 1.500 euro all’associazione ‘Insieme è più facile’ che porta avanti progetti che riguardano le persone più fragili, anche attraverso il trasporto degli anziani e degli ammalati alle strutture sanitarie. Una mano tesa verso chi ha bisogno. Intanto in questi giorni è iniziata la trentunesima edizione della Sagra della Rana, uno degli appuntamenti gastronomici estivi più particolari del palinsesto matildeo. L’evento culinario, in programma anche questa sera e domenica sera, proseguirà poi anche nel weekend del 7-8-9 luglio. "Grazie all’Associazione Turistica Santabianchese e ai suoi volontari – ha detto l’assessore alla promozione del territorio Michele Sartini - che con scrupolo e passione regalano serate di leggerezza e ottima gastronomia ai tanti cittadini e curiosi che da sempre affollano la Sagra della Rana ". Fra i piatti più rinomati del menù, ci sono le taglioline di rane alla Santabianchese, il risotto di rane, i garganelli di rane al profumo dell’orto.

cl. f.