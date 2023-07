Lions Santa Maria Maddalena Alto Polesine, consegnato un Melvin Jones in memoria del capitano Massimo Ranzani

Raffaele Geraci, presidente Lions Santa Maria Maddalena Alto Polesine chiude l’annata. La conviviale nel ristorante Hotel Petrarca. E’ stato consegnato un Melvin Jones alla memoria del capitano Massimo Ranzani, deceduto a 36 anni in un attentato in Afganistan il 28 febbraio 2011. L’onorificenza al padre del capitano. Durante la serata il presidente ha dato in omaggio, un cappellino Lions, a tutti i soci, un riconoscimento alla più alte cariche Lionistiche presenti (Tessari, Corraini, Fava), al suo staff (Poletti, Checchinato, Schibuola) e un dono alla moglie Emanuela e alla sorella Isabella, arrivata dalla Calabria per partecipare alla festa. Al termine lo scambio della campana e martelletto con il nuovo presidente Tommaso Zerbinati.